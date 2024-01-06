Sağlık çalışanı MOSSAD ajanı çıktı. Çömez Bakan Koca'ya ateş püskürdü

MOSSAD’a yönelik operasyonda tutuklanan 15 şüphelinin devletin veri tabanındaki bilgileri sızdırdıkları belirlenmişti. Şüphelilerden Hazem Mounir Amin Elgayyar’ın Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanmıştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, son günlerde gündeme gelen MOSSAD operasyonunda yabancı uyruklu şahısların çoğunluğunu oluşturduğu, gözaltına alınan şüphelilerden birinin de Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde istihdam edildiğinin tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert sözlerle eleştirdi.

Çömez, “6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye'ye getirdin. Fatih'teki Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Utanmalısın Sağlık Bakanı." diye yüklendi.

Çömez’in açıklamaları şöyle:

“Meclis kürsüsünden haykırdık. Plan Bütçe Komisyonu’nda bağırdık çağırdık. Televizyonlardan seslendik. Her platformda sesimizi duyurmaya çalıştık. Soru önergesi verdik. Hiçbirisine cevap vermedin. Sana dedik ki, 6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye’ye getirdin. Bunların güvenlik kontrolünü yaptın mı? Diplomalarını kontrol ettin mi? Dil yeterliliklerine baktın mı? Sadece başını öne eğdin Sağlık Komisyonu’nda. Sadece sustun cevap veremedin milletin meclisinde ve milletin kürsüsünde. İkaz ettik defalarca, yanlış yapıyorsun bu adamları buraya getirme dedik. Ne oldu? İşte bugün Fatih’te sağlık müdürlüğünde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Hem de Filistin’den getirdiğin hastaların bakımında görevlendirmişsin. Utanmalısın Sağlık Bakanı. Böyle bir bakan bu ülkede bir tek gün görev yapamaz. Pazartesiyi bile beklemeden istifa et. Sen artık bu ülkede bir güvenlik problemisin.”