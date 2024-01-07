Mossad'ın hedefinde Süleymaniye mi var? Keşif yaptıkları ortaya çıktı

Mossad’ın şüphelilerinden Amal S.E.S’nin Süleymaniye’nin iç ve dış kısımlarının videosunu çekmesi istendiği ortaya çıktı. Amal S.E.S.’nin hasta olduğu için videoyu kocasına çektirip irtibatlı olduğu kişiye gönderdiği belirtildi.

Yenişafak'ta yer alan bilgilere göre, İsrail İstihbaratı Mossad için Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Mossad adına “Uluslararası casusluk” faaliyeti yapan 15 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Sevk yazısında şüpheli Amal S.E.S'den Süleymaniye Camii'nin iç ve dış kısımlarının videosunun istendiği belirtilirken Amal S.E.S.’nin hasta olduğu için kocasına çektirerek bu videoyu irtibat kurduğu kişiye gönderdiği ve bunun karşılığında 150-200 dolar aldığı aktarıldı.

AJANLARDAN NELER İSTENDİ

Profesyonelce olunması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği aktarıldı. Taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan kişilerden faydalanıldığına dikkat çekildi. Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevleri verildi. Dedektiflerin sistem açıklarından, kritik önemi haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden faydalandığı ve devletin veri tabanındaki bilgileri temin ettikleri belirtildi.

İSTİHBARAT SERVİSİ ÇEVRİMİÇİ OPERASYON MERKEZİ ADINA ÇALIŞTILAR

Sevk yazısında şüphelilerin İsrail istihbaratı oluşumu olan İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunarak İsrail için önem arz eden ve tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin ettikleri aktarıldı. Toplanan verileri İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havale sistemini, kripto para birimini ve ‘Western union’ sistemini kullanarak menfaat temin ettikleri belirtildi.

ULAŞTIKLARI KİŞİSEL BİLGİLERİ SATTILAR

Şüphelilerden Muhammed B.’nin, amacı Filistin'de yaşayan Müslümanların İsrail tarafından uğradıkları zulmü anlatmak olan bir dernekte çalıştığı belirtildi. Şüphelinin toplantılara katılacak kişilerin kişisel bilgi formlarını topladığı, Lübnan uyruklu Kanada vatandaşı Cemal H.'ye 500 dolar karşılığında sattığı kaydedildi.