Suriyeli sağlıkçıların listesini korkup hemen sildiler. Turhan Çömez Koca'ya kötü haberi verdi

Türkiye’de, geçtiğimiz hafta yapılan operasyonun yankıları artarak sürüyor. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 45 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken 15 kişi tutuklandı.

LİSTEYİ APAR TOPAR SİTEDEN KALDIRDILAR

Operasyonla ilgili skandalların ardı arkası gelmezken, yakalanan şahısların İsrail istihbaratı MOSSAD ile olan bağları da ortaya çıktı. Bir diğer skandalda ise MOSSAD için ajanlık yapan Mısır uyruklu H.M.A’nın İstanbul Fatih’te İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığı belirlenirken, onunla birlikte birçok yabancı şahsın tabip, ebe, hemşire, destek personeli gibi görevlerde olduğu da ortaya çıktı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in ortaya çıkardığı bu liste gündem olurken, Fatih ilçe Sağlık Müdürlüğü’nden çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Yetkililer, çok konuşulan listeyi gece yarısı apar topar internet sitelerinden kaldırdılar. Kullanıcılar siteye girdiklerinde daha önce paylaşılan yabancı uyruklu çalışanlar listesine ulaşamazken, gerçeklerin halktan gizlenmeye çalışılması tepkiyle karşılandı.

‘LİSTEYİ TEK TEK BELGELEDİM’

Yaşanan bu gelişme üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Turhan Çömez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya adeta kötü haberi vererek, kaldırılan listeyi tek tek belgelediğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çömez, ‘‘Dün bir liste açıkladım. Tam 24 tane yabancı. İlan ettim Türkiye’ye: bunların hepsi kaçak yollarla Türkiye’ye girmiş yabancılar. Hiçbirinin güvenlik soruşturması yapılmadı, diplomaları kontrol edilmedi, hiçbiri dil sınavına ve medikal sınavlara girmedi. Tek tek isimlerini yayınladım. Bütün bu isimler listeden çıkarıldı. Ben bu güruhu iyi tanıdığım için bütün bu personelin ve web sitesinin detaylarını aldım’’ dedi.

Yayınladığı videoda Fahrettin Koca’ya da yüklenen Çömez, ‘‘Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sana soruyorum: Ne yaptın bu 24 yabancıyı? Nereye gönderdin, saraya mı yolladın? Yoksa özel hastanelerine mi gönderdin’’ ifadelerini kullandı.

FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAYINLADI

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yayınlayan Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahısların MOSSAD ajanı çıkmalarına ilişkin sessiz kalırken, yabancı personellerin Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde çalıştırıldıklarını belirtti.

Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mecralarında bahsi geçen ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü web sayfasından alındığı belirtilen 24 kişilik yabancı uyruklu çalışan listesi, SIHHAT Projesi kapsamında ülkemizde 'Geçici Koruma' altında olan sığınmacılara ve diğer statüdeki yabancılara sağlık hizmeti vermek amacıyla açılan Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini göstermektedir'' ifadeleri kullanıldı.’