Sağlık deposu bitki Kapari

Kapari bitkisinin yararları pek fazla bilinmiyor. İşte, Kapari’nin yararları ve nelere iyi geldiği sorusunun yanıtları...

Sağlık deposu bitki Kapari

Kapari, dikenli olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülüyor. Oysa çok eski bir bitki. Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde ‘Gebre’ olarak adı geçiyor. İşte Kapari’nin yararları:

KAPARİNİN YARARLARI

MS hastalığı, cinsel gücü artırıcı, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici, romatizma, felç, iskorbit hastalığı, kan bozuklukları, kabızlık giderici, idrar söktürücü, Gut hastalığı, antitümör, hemoroid, dalak büyümesi, kalça rahatsızlıkları, adet düzenleyici ve sancıları, diş ağrıları, taraciğer fonksiyonların düzenleyici.


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