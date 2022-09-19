TBV Başkanı Timur Erk: Sağlık, şekerden tatlıdır

Türk Böbrek Vakfı, toplum sağlığı adına büyük bir projeyi daha hayata geçirdi. ‘Doğru yaşam alışkanlıkları ile beslenme kaynaklı sağlık sorunlarının büyük ölçüde önüne geçilebilir’ düşüncesiyle yola çıkan vakıf 19-25 Eylül tarihlerini ‘Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası’ olarak ilan etti.

Tüm dünyada özellikle son yıllarda aşırı şeker tüketimi hızla artıyor. Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığını olumsuz etkilediği, obeziteden hipertansiyona, kalp-damar hastalıklarından kronik böbrek yetmezliği ve depresyona kadar birçok hastalığı tetiklemesi gerçeğiyle hareket eden Türk Böbrek Vakfı, belirlenen bu hafta ile aşırı şeker tüketiminin zararları hakkında farkındalık yaratma çabasında.

Programa Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman, Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Türk Kalp Vakfı Müdürü Nurinnisa Parmaksız, Türk Böbrek Vakfının gönüllü sağlık elçileri, Vakıf Gönüllüsü oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal ile çok sayıda vatandaş da katıldı.



“ ETKİNLİĞİ TÜRKİYE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRALIM”



“Türk Böbrek Vakfı olarak dünyada bir ilke imza atıyoruz” diye konuşan Başkan Timur Erk, “Toplumlar geliştikçe beslenme hataları ve artan sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyorlar. Şu meydanda şimdi geçenlere sorsak şeker hastaları, kronik böbrek hastaları, kalp ve damar hastaları olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Toplumca bilinç kazanabilmek, neden-sonuç ilişkisinin farkına varabilmek gerekli önlemlerin hem bireysel hem toplumsal, kanun koyucu bazında ele alınmasını sağlamak için dikkatinizi çekmek istedik. Lütfen bu etkinliği Türkiye düzeyinde yaygınlaştıralım” şeklinde konuştu.

ERK: “SAĞLIK ŞEKERDEN TATLIDIR”



Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Ülkemiz obezite de dünyada 3., Avrupa’da ise 1. sırada ise ve obeziteyi tetikleyen en önemli etkenlerden biri diyabet. Sınıfta kaldık diyebilirim. Burada birazdan arkamızdaki makete hücum yapacağız. O maketi parçalayacağız. Makette bir bomba var onu bir nevi patlatacağız. Elimizden geldiği kadar farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 140 gramlık şeker tüketimini günlük 100 grama ivedilikle indirmek istiyoruz. Rafine şeker var, toz şeker var, nişasta bazlı şeker var. Bizim önerdiğimiz sadece pancar şekeriyle üretilmiş ürünler. Sağlık şekerden tatlıdır diyoruz” diye konuştu.

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