Araştırmalardan ortaya çıktı. Sağlıklı olmanın sırrı açıklandı

Habertürk’ün Daily Mail'den çevirdiği habere göre; Çin'deki araştırmacılar Tibetli rahiplerin bağırsak mikrobiyomunu yerel halkla karşılaştırdığı bildirildi. Sonuçlar, keşişlerin zihinsel ve fiziksel sağlığı artıran mikroplara daha fazla sahip olduğunu göstermesiyle dikkat çekti.

Meditasyonun ruh halini ve refahı artırdığı açıklandı. Bilim insanlarına göre, uygulamanın bağırsaklardaki iyi bakteri seviyelerini artırabileceğini ve bir dizi zihinsel ve fiziksel sağlık faydası sağlayabileceğini ifade etti.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIKTA OLUMLU BİR ROL OYNADIĞINI GÖSTERİYOR

Çin'deki araştırmacılar Tibetli rahiplerin bağırsak mikrobiyomunu ve kan örneklerini değerlendirerek, onları benzer bir diyet uygulayan ancak meditasyon yapmayan yerlilerle karşılaştırdı.

Ekip, bulguların meditasyonun bağırsak sağlığını artırarak zihinsel ve fiziksel sağlıkta olumlu bir rol oynadığını gösterdiğini bildirdi.

Araştırmalar bağırsak mikrobiyomunun - bağırsaklardaki bakteriler, virüsler ve mantarlar dâhil trilyonlarca mikroorganizma - bağırsak-beyin ekseni aracılığıyla ruh hali ve sağlıkla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Meditasyon, fiziksel ve zihinsel sağlığı artırdığı gösterilen bir içsel zihinsel egzersizdir. Sessizce oturup nefes alma hissine dikkat etmeyi ve zihin dağılmaya başladığında dikkati tekrar bu noktaya getirmeyi içerir.

Araştırmacılar, Tibet Budist meditasyonunun, esenliği geliştirmek ve tüm fenomenlerin gerçek doğasına dair iç görü sağlamak amacıyla vücudun kendi kendini düzenlemesine izin vermek için zihni çalıştırdığını söyledi.

Bununla birlikte, Şanghay'daki Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, meditasyonun tek başına bağırsak mikrobiyomunu etkileyip etkilemediğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

KALP HASTALIĞI RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Grup bunun arkasında hangi bedensel süreçlerin olabileceğini araştırdı. Sonuçlar, bakterilerdeki moleküllerin anti-enflamatuar ve metabolizmayı güçlendirici bedensel mekanizmaları tetiklediğini düşündürdü.

Bu arada, kan örneği analizi, kalp hastalığı riskinin belirteçleri olarak işlev görebilen kolesterol ve apolipoprotein B proteini seviyelerinin keşişlerde diğer gruba göre daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar çalışmalarının küçük ve gözlemsel olduğunu, bu nedenle kesin sonuçlara ulaşamadıklarını ve tüm katılımcıların erkek olduğunu söyledi.

Ayrıca katılımcılar arasında ruhsal ve fiziksel sağlık koşullarının gerçek oranlarına bakılmadığı ifade edildi.

Ancak araştırmacılar, bulguların meditasyon ve sağlık arasındaki bağlantıya ilişkin daha fazla çalışma yapılmasını gerektirecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

DAHA İYİ RUH SAĞLIĞINA VE DAHA SAĞLIKLI KALPLERE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Her iki grup da yaş, kan basıncı, kalp atış hızı ve diyet açısından eşleştirildi. Pirinç, ekmek, erişte, sebze ve et her iki grup tarafından tüketilen temel gıdalardı.

Önceki üç ay içinde hiçbiri antibiyotik, probiyotik veya antifungal (mantar önleyici) ilaçlar gibi bağırsak mikroplarının hacmini ve çeşitliliğini değiştirebilecek haplar almadı.

Genel Psikiyatri dergisinde yayınlanan sonuçlar, keşişlerin daha zengin mikrobiyomlara, daha iyi ruh sağlığına ve daha sağlıklı kalplere sahip olduğunu gösterdi. Bunu öğrenmek amacıyla, üç tapınaktan 37 Tibetli Budist rahibin dışkı ve kan örneklerini analiz ettiler ve komşu bölgelerdeki 19 sakinle karşılaştırdılar.

Rahipler üç ila 30 yıl boyunca her gün en az iki saat meditasyon yapmıştı.

Araştırmacılar, iki yaygın bakteri türü olan bakteroidet ve firmikütlerin her iki grupta da baskın olduğunu ve bunun beklendiğini söyledi.

Bununla birlikte, önceki çalışmaların daha düşük anksiyete riskiyle ilişkilendirildiği bakteroidetler, keşişlerin dışkı örneklerinde önemli ölçüde zenginleşti. Ayrıca keşişlerde bol miktarda prevotella bakterisi ve yüksek miktarda megamonas ve faecalibacterium - daha iyi ruh sağlığı ile bağlantılı bakteri türleri - bulundu.

Doçent Ying Sun liderliğindeki ekip, önceki araştırmalara göre bu bakterilerin toplu olarak daha iyi ruh sağlığıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

DERİN MEDİTASYON BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ÜZERİNDE YARARLI BİR ETKİYE SAHİP OLABİLİR

Ekip, "Bu sonuçlar, uzun süreli derin meditasyonun bağırsak mikrobiyotası üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabileceğini ve vücudun optimal sağlık durumunu korumasını sağlayabileceğini düşündürmektedir" diye ekledi.