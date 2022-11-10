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Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Sahalara dönüş süresi belli oldu

Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 04:46
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Sahalara dönüş süresi belli oldu: Beşiktaş'ta Ghezzal depremi

Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Sahalara dönüş süresi belli oldu
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Beşiktaş'a Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.

NTV Spor'un haberine göre, Rachid Ghezzal, sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için Amerika’da ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisi 4 ay sürecek.

Ghezzal, tedavisinin ardından mart ayında sahalara dönebilecek.

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