Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Sahalara dönüş süresi belli oldu

Beşiktaş'a Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.
NTV Spor'un haberine göre, Rachid Ghezzal, sahalardan 4 ay uzak kalacak.
Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için Amerika’da ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisi 4 ay sürecek.
Ghezzal, tedavisinin ardından mart ayında sahalara dönebilecek.
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