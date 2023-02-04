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  • Şahan Gökbakar da asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin kavgasına girdi. Sömürülen öğretmenleri sevindirdi

Şahan Gökbakar da asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin kavgasına girdi. Sömürülen öğretmenleri sevindirdi

Asgari ücretle sömürülen öğretmenlere ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Öğretmenlik kutsal bir meslek. Özel okullar, velilerden yüzbinlerce TL alıp asgari ücretle öğretmen çalıştıramazsınız. Acilen bu konu düzeltilmeli. Öğretmenlerin yanındayız." paylaşımı yaptı. Öğretmenlerden büyük destek geldi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:04
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Şahan Gökbakar asgari ücretle sömürülen öğretmenlerin kavgasına girdi.

Şahan Gökbakar da asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin kavgasına girdi. Sömürülen öğretmenleri sevindirdi
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin asgari ücret isyanına destek veren komedyen Kaan Sekban’a meslektaşı Şahan Gökbakar’dan destek geldi.

Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Gökbakar, “Her koldan Kaan Sekban’a garip garip laf yetiştireceğinize öğretmenlere verilen asgari ücreti düzeltin bence. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Özel okullar, velilerden yüzbinlerce TL alıp asgari ücretle öğretmen çalıştıramazsınız. Acilen bu konu düzeltilmeli. Öğretmenlerin yanındayız” dedi.



Gökbakar’ın bu desteğine Sekban şu ifadelerle yanıt verdi:

“Çok teşekkür ederim sevgili dostum. Olayın benim mesleğime, kazancıma, zekama dönmesi koca bir şaka gibi. Neyse bizlere malzeme çıktı. Öğretmenlerimize desteğin çok kıymetli, iyi ki varsın”

Söz konusu iki komedyenin bu paylaşımlar binlerce kişinin takdirini aldı.



Gökbakar'ın paylaşımına binlerce öğretmenlerden destek geldi.

NE OLMUŞTU
Bahçeşehir Koleji’nde çalışan öğretmenler, Ocak ayı maaşı olarak banka hesaplarına asgari ücret yatırıldığını söyleyerek duruma tepki göstermişti. Öğretmenler daha sonra maaş dekontlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Komedyen Kaan Sekban da öğretmenlerin tepkisine duyarsız kalmayarak söz konusu durumu Twitter hesabından eleştirmişti.

Sekban’ın açıklamalarına ise Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel “Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm” diyerek karşı çıkmıştı.

Enver Yücel daha sonra öğretmenlerin asgari ücretle çalıştığı iddialarını yalanlamış, öğretmenlerin maaş dekontlarını paylaşması üzerine iddiaları kabul ederek “22 bin çalışan öğretmenimiz de var. Asgari de var devletin 3 katı da” diye konuşmuştu.
 

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Muhsin Türkeş
4.02.2023 18:02
Benim çocuğum bu okulda okuyor. Sadece show yapan bir okul, sahibinin yazdıklarını görünce kızımı bu okuldan almaya karar verdim. Bunun gibilerine param nasip olmasın  
 
1950
4.02.2023 17:56
Devlet yapmazsa özel sektörde kar diyor, üstelik patronda eskiden öğretmendi, yırtık ayakkabı ile siyasete girenler, şimdi onlarca milyar dolarları var, birde Kılıçdaroğlu’nu beğenmiyorlar, yürü git  
 
Uzman kaçak güreşçiler
4.02.2023 17:21
arasına girme kaybedersin, pahalılık de, sen GÜNDE yok onu yok bunu biliyon mu derler, sen açlık de, onlar yok bizleri caydıramazsın desinler, sen sefalet de, onlar sen git ağababaların gelsin derler.  
 
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