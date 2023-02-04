Şahan Gökbakar da asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin kavgasına girdi. Sömürülen öğretmenleri sevindirdi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin asgari ücret isyanına destek veren komedyen Kaan Sekban’a meslektaşı Şahan Gökbakar’dan destek geldi.



Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Gökbakar, “Her koldan Kaan Sekban’a garip garip laf yetiştireceğinize öğretmenlere verilen asgari ücreti düzeltin bence. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Özel okullar, velilerden yüzbinlerce TL alıp asgari ücretle öğretmen çalıştıramazsınız. Acilen bu konu düzeltilmeli. Öğretmenlerin yanındayız” dedi.







Gökbakar’ın bu desteğine Sekban şu ifadelerle yanıt verdi:



“Çok teşekkür ederim sevgili dostum. Olayın benim mesleğime, kazancıma, zekama dönmesi koca bir şaka gibi. Neyse bizlere malzeme çıktı. Öğretmenlerimize desteğin çok kıymetli, iyi ki varsın”



Söz konusu iki komedyenin bu paylaşımlar binlerce kişinin takdirini aldı.







Gökbakar'ın paylaşımına binlerce öğretmenlerden destek geldi.



NE OLMUŞTU

Bahçeşehir Koleji’nde çalışan öğretmenler, Ocak ayı maaşı olarak banka hesaplarına asgari ücret yatırıldığını söyleyerek duruma tepki göstermişti. Öğretmenler daha sonra maaş dekontlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Komedyen Kaan Sekban da öğretmenlerin tepkisine duyarsız kalmayarak söz konusu durumu Twitter hesabından eleştirmişti.



Sekban’ın açıklamalarına ise Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel “Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm” diyerek karşı çıkmıştı.



Enver Yücel daha sonra öğretmenlerin asgari ücretle çalıştığı iddialarını yalanlamış, öğretmenlerin maaş dekontlarını paylaşması üzerine iddiaları kabul ederek “22 bin çalışan öğretmenimiz de var. Asgari de var devletin 3 katı da” diye konuşmuştu.



İLGİLİ HABERLER