Mustafa Sandal'dan öğretmenlere destek. En hafif tabirle bu ülkenin ayıbıdır

Eğitim ücretlerinde ciddi zamlar yapan özel okullar, uyguladıklar ücret tarifesiyle pek çok velinin tepkisini çekerken, aldıkları böylesi yüksek fiyatlara rağmen kadrolarındaki öğretmenlere verdikleri ücretin asgari ücret tutarına denk olduğunun ortaya çıkmasından sonra tepkiler çığ gibi geldi.

Pek çok öğretmen sosyal medya üzerinden özel okulda yaşadıkları kötü koşulları dile getirirken yaşanan bu haksızlığa dair çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

Çocuklarını özel okullarda okutan ünlü isimler de öğretmenlerine asgari ücret veren kurumları eleştirirken tepkilerini yüksek sesle dile getirmekten geri durmadı.

Yaşanan bu ücret adaletsizliğine bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, Twitter hesabı üzerinden şu çarpıcı mesajı verdi:

"Velilerden fahiş fiyatlar alan özel okulların birçoğunda görev yapan öğretmenlerimizin asgari ücret alması, hatta aşağısında bile maaş alanların olması en hafif tabirle bu ülkenin ayıbıdır.

'Ücretli öğretmen' diye bir şey yoktur, öğretmen öğretmendir! Bu ayıba son verilmeli!

Bu konuyla alakalı gerekli düzenlemenin acilen hak ettiği şekilde yapılmasını iki çocuk velisi ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak talep ediyorum...

Ulu önderimiz Atatürk'ün de dediği gibi; "Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."