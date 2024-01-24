Şahan Gökbakar Buket Aydın’ı fena tiye aldı. Erkeğe bir çöp bile almam hesabı erkek ödemeli demişti

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın son dönemde özel hayatı kadar yorumlarıyla da gündemde.

Buket Aydın konuşmasında "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlayamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" dedi.

Aydın "Davul bile dengi dengine çalar" diyerek de konuya noktaya koydu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN VİDEOLU TEPKİ

Buket Aydın'ın bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Aydın'ın bu sözlerine gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımı, Aydın'ın açıklamalarına ironik bir şekilde yaklaşıldığına işaret etti.

Sosyal medya kullanıcıları, Şahan Gökbakar'ın paylaşımına çeşitli yorumlar yaparak Aydın'ın sözlerine olan tepkilerini dile getirdi. "Buket Aydın yükleniyor", "Sürpriz sonlu", "Buket Aydın olmuş aynısı" gibi yorumlar paylaşıldı.

BUKET AYDIN SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Buket Aydın ise yaşanan tartışmaların peşinden sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Dünden beri dolaşımda olan videomla ilgilidir. İlişki koçu sevgili Adil Yıldırım ile YouTube kanalımda yaptığımız söyleşinin bir bölümü kesilmiş. Sohbet ettiğimiz konu kadınların artık kendi değerini bilmemesi ile ilgili bir bölümdü. Orada söylediğim hesabı erkek öder benim görüşümdür. Kimseyi ilgilendiren bir durum değildir.

Ancak burada bile görüyorum konuyu hemen muhalif kesim alıp önce Buket Aydın tepki çekti diye servis ediyor. Oysa burada tepki çekecek bir durum yok. Sonra bildiğimiz troller hemen saldırıya geçiyor. Karısı bir holding yöneticisi olan devamlı ABD’de şu kadar maaş alıyordum diye zırvalayan gözlüklü tipitip bir terbiyesiz var. Eskiden maymunlara fındık fıstık atılırdı buna burada üye oluyorsun ekonomi konuştuğunu zannediyor tamamıyla zırva…

Medya maymunu değil Twitter maymunu bir çapsız. Bir de eski bir komedyen bozması var. Video çekmiş sanırım. Beni engellemiş göremiyorum o yüzden. Ama eminim diğer videoları gibi bu da komik değildir.

Geçmişte evinin balkonunda oyuncularla sevişen evlendirilmiş olduğu gibi ilk işi karısına işi bıraktırmak olan ki “iç çamaşırı koleksiyonu yapıyordu” son dönemde muhalefete yalakalıktan başka bir işi olmayan enine boyuna geniş kişiyi anlamışsınızdır. Allah size akıl fikir versin kadın düşmanı reziller!”