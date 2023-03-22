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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı her fırsatta istifaya davet eden Şahan Gökbakar, bu sefer de Kızılay Soda skandalına fena patladı.

Galeri Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:39
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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği‘ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

2- Evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedelere dağıtması gereken çadırları, AHBAP Derneği'ne sattığı ortaya çıkan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor.

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

3- Oyuncu Şahan Gökbakar, neredeyse her gün Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı istifaya davet eden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

4- Kızılay maden suyunda yoğun miktarda arsenik tespit edildiği ortaya çıktı. Oyuncu Şahan Gökbakar duruma tepki gösterrek Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı sert bir dille eleştirdi.

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

5- Gökbakar şu ifadeleri kullandı:"Evde Kızılay maden suyu içerdik. Oğlum da isterdi, ona da içirirdim...

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

6- BirGün gazetesinde çıkan haberle midemiz bulandı...

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

7- Hepsini attırdım...

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

8- Afyon üretim tesisindeki pislik, küf, yosun! Rezalet. Yönetim K. Başkanı kim?...

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

9- Tabi ki 'Yarışmayan Kerem'. Sen hala istifa etmedin mi yakışıklı?"

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

10- İşte Şahan Gökbakar ve Kızılay başkanı Kerem Kınık'ın karşılıklı sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

13/18
Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

14/18
Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

15/18
Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

16/18
Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

17/18
Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

18/18
Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

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