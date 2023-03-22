﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği‘ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.
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2- Evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedelere dağıtması gereken çadırları, AHBAP Derneği'ne sattığı ortaya çıkan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor.
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3- Oyuncu Şahan Gökbakar, neredeyse her gün Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı istifaya davet eden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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4- Kızılay maden suyunda yoğun miktarda arsenik tespit edildiği ortaya çıktı. Oyuncu Şahan Gökbakar duruma tepki gösterrek Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı sert bir dille eleştirdi.
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5- Gökbakar şu ifadeleri kullandı:"Evde Kızılay maden suyu içerdik. Oğlum da isterdi, ona da içirirdim...
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6- BirGün gazetesinde çıkan haberle midemiz bulandı...
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7- Hepsini attırdım...
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8- Afyon üretim tesisindeki pislik, küf, yosun! Rezalet. Yönetim K. Başkanı kim?...
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9- Tabi ki 'Yarışmayan Kerem'. Sen hala istifa etmedin mi yakışıklı?"
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10- İşte Şahan Gökbakar ve Kızılay başkanı Kerem Kınık'ın karşılıklı sosyal medya paylaşımlarından bazıları...