Şahan Gökbakar, Bülent Turan'ın 'azarı' sonrası Kerem Kınık'a seslendi: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'

Editör: Taner YENER

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin üçüncü gününde AHBAP Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkarılan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a son tepki de AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kınık'a sert çıktı.

"BU NASIL ÜSLUP?"

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Kınık'ın açıklamalarını alıntılayan Turan, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.

KINIK'A: 'HAFİFTEN BİR TİTREME GELDİ Mİ?'

Turan'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımını alıntılayan Şahan Gökbakar ise hem Kınık'a hem Turan'ı hedef aldı.

İlk paylaşımında Turan'ın paylaşımını alıntılayıp Kınık'a seslenen Gökbakar, "Ooo Kerem hafiften titreme geldi mi? Bak partililerin bile sana ayar çekiyor... Yanlışlarının bedelini ödeyip istifa etmek yerine 'Atatürk de çadır sattı' diye yalan söylersen, Murat Ağırel gibi gazeteciler de çıkar yalanını suratına vurur. AFET ZAMANI ÇADIR SATAN KEREM" dedi.

TURAN'A 'OSMAN ÖCALAN' HATIRLATMASI

Gökbakar, ikinci paylaşımında ise kendisine 'Recep İvedik' tiplemesi diyen AKP'li Turan'a yanıt verdi.

Ünlü komedyen, "Bülent Turan ben Recep İvedik tiplemesi değilim. Adım Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, 'Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdi'ye çıktı' diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum. Bu arada keşke Recep İvedik'in bazı özellikleri hepinizde olsa. İyi pazarlar" sözlerini kullandı.