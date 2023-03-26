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Şahan Gökbakar oy verecek Z kuşağına seslendi. Size sistemi anlatıyorum genç kardeşim

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan ve siyasi paylaşımlar yapmaktan da geri durmayan Şahan Gökbakar, bu defa oy verecek olan gençlere yönelik paylaşımlar yaptı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 01:26
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Gündeme dair mesajlar atan Şahan Gökbakar oy verecek gençlere seslendi

Şahan Gökbakar oy verecek Z kuşağına seslendi. Size sistemi anlatıyorum genç kardeşim
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, devlete bağlı yardım kurumlarının deprem bölgesine yetişmekte geç kaldığını söyleyen ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la sosyal medya üzerinden polemiğe giren Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımlarla bildiklerini söylemekten geri adım atmıyor.

Siyasi mesajlarıyla inandığı doğruları bir bir açıklayan Şahan Gökbakar önemli gördüğü konularda da paylaşımlar yapıyor. Gökbakar bu defa seçimde ilk defa oy kullanacak olan Z kuşağı gençlerine seslendi.

Oy vermenin önemine dair mesajlar atan Gökbakar oylarını kullanırken dikkat etmeleri gereken başlıkları da sıraladı.

İşte Şahan Gökbakar'ın oy verecek gençlere sesleniyorum diyerek başladığı o paylaşımlar:

"Buradan oy verecek gençlere sesleniyorum. Seçimin ilk turunda oy verdiğiniz parti ittifakta değil ve barajı geçemezse, oylarınız boşa gidiyor ve en çok oy alan partiye yarıyor. Meclis çoğunluğu olmadan sistem değişemiyor. Bütün dert bu. Akıllı davranın, kanmayın...

Genç kardeşim, Cumhur İttifakını sevmedin, Millet İttifakını sevmedin. Bunlara vermem dedin, bir partiye verdin. Verdiğin parti barajı geçemedi. Otomatikman sevmediğin ittifaklara vermiş oldun. Sistemi böyle kurmuşlar. O yüzden aklınızı kullanın. Ha yok mu? Sonra yakınmayın ama

Size sistemi anlatıyorum genç kardeşim. Anlatmıyorlar size bunları. Milletvekili seçimlerinde sistem bu. Oyun bu şekilde kurulu. Kime oy verirsen ver genç kardeşim umurumda değil, özgürsün. Ama kuralı kaideyi bilerek ver. Barajı geçemeyen partiye verdiğin oylar ittifaklara gidecek!

14 Mayıs'ta 2 oy vereceksin genç kardeşim. Biri CBşk diğeri milletvekilliği. CBşk secimi 2 aşamalı. Ama Milletv. seçimi tek. O yüzden kandırıyorlar sizi. Yani Millet vekilligi seçiminde verdiğin parti barajı geçemezse, oyların sevmediğin ittifakalara gider. Kural bu. Bilin bunu.

Önceki 4 tweette anlattım genç kardeşim. Sizler için çok üzülüyorum. Hiç gençliğinizi yaşayamıyorsunuz. O yüzden bilin her şeyi kuralı kaideyi istiyorum. Kime oy vereceğiniz sadece sizin geleceğinizi etkileyecek. O siyasetçiler yine aynı devam edecek hayatlarına. Benden söylemesi"

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