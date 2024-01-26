Şahan Gökbakar’dan eşini hedef alan Buket Aydın’a çok sert yanıt

Ünlü sunucu Buket Aydın yaptığı bir açıklamada erkeğin her durumda hesap ödemesi gerektiğini savunarak erkeklere özel günler dışında hediye almadığını söyledi.

Aydın’ın bu sözlerine komedyen Şahan Gökbakar esprili bir video ile yanıt verdi. Gökbakar, Aydın’ı taklit ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

BUKET AYDIN, GÖKBAKAR’IN EŞİ ÜZERİNDEN KONUŞTU

Şahan Gökbakar’ın paylaştığı video sonrası Buket Aydın katıldığı canlı yayında Gökbakar’ın eşi üzerinden konuştu. Aydın, Şahan Gökbakar’ı ‘Kadın düşmanı’ olarak niteleyerek şunları söyledi:

"Eşinin eski soyadı Ortaçlı. Listesi kabarık. Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye. Bir insan komedi yapıyorsa sadece komedi yapar, insanların kişilik haklarına hakaret etmez.”

ŞAHAN GÖKBAKAR EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Buket Aydın’ın sözlerine ünlü komedyen sosyal medyadan yanıt verdi. Eşinden özür dileyen Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım bir skeç sonrasında, ilk arabasını kendi parasıyla almış, tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil, onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selinimin, hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcım seni seviyorum."