15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 01:21
Takip Et

Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince ölüme terk edilen kaçak göçmenleri kurtardı

Ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı
+
Aa
-

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
1
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
2
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
3
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
4
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
5
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
6
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
7
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Motorine indirim geldi
﻿Motorine indirim geldi
﻿Motorine indirim geldi
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Şüpheli valiz hareketliliği
﻿Şüpheli valiz hareketliliği
﻿Şüpheli valiz hareketliliği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.