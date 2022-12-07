Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu KB-20, lastik bot içinde 6 kaçak göçmen yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)
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