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Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:21
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 6 kaçak göçmen yakaladı

Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu KB-20, lastik bot içinde 6 kaçak göçmen yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)

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