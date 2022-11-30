Göçmen sayısı 500 bini aşınca İngiltere'de panik başladı

İngiltere İstatistik Kurumu ONC son bir yılda İngiltere’ye yasal olarak seyahat edip de geri dönmeyenlerin sayısı 504 bin kişi olarak hesapladı.

Bu konudaki haberlerde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ulaşılan en yüksek rakam olarak belirtiliyor. Son gelenlerle birlikte ülkenin nüfusuna Liverpool’un nüfusu kadar bir toplam eklenmiş durumda.

VOA Türkçe'den Barış Çimen'in haberine göre son gelişmeler sonrasında ülkedeki göç tartışmaları alevlenmiş durumda. Yasal göçmenler de tartışmalara dahil oldu. Yasal göçmenler arasında en kalabalık oranı ise öğrenciler oluşturuyor. Ülkede 277 bin civarı yurt dışından gelen öğrenci olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam yasal göçmenlerin yüzde 39’unu oluşturuyor.

EN FAZLA 100 BİN GÖÇMEN HEDEFİ

İngiltere’de hükümet Brexit ile hedeflenen en fazla 100 bin göçmen alma kararını yeniden masaya getirmeyi düşünüyor.

Hükümet, düşük kaliteli kursların yabancı öğrenci kabulünün kaldırılması ihtimalini tartışıyor. Bu konuda Oxford ve Cambridge gibi köklü üniversiteler dışında okul ve kursların yabancı öğrenci alamaması durumunda ise oluşacak tabloya çekimser yaklaşanlar da var.

“İNGİLİZ ÖĞRENCİLERE MALİ YÜK BİNEBİLİR”

BBC Radyo’ya konuşan hükümetin göç danışmanı Brain Bell bu kararın çıkması durumunda yabancı öğrenciler kadar İngiliz öğrencilerin de bu karardan olumsuz olarak etkileneceği görüşünde. Yabancı öğrencilerden gelen paranın kesilmesi durumunda oluşacak mali açığın İngiliz öğrencilere yüklenebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte yabancı öğrencilerin gelmediği durumunda birçok okul ve kursun da mali olarak çıkmaza girebileceği söyleniyor.

EKİM AYI İŞARET EDİLMİŞTİ

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman “öğrencilere bariyerler takvimini” ekim olarak işaret etmişti. Ancak botla gelen kaçak göçmenler sebebiyle planın askıda beklediği öğrenildi.

VİZESİ BİTİNCE GERİ DÖNENLERİN ORANI YÜZDE 97.50

The Russell Group adlı bir dizi üniversitenin yönetimi ise başka bir istatistik ile bu yaklaşıma eleştiri getirdi. Yabancı öğrencilere sorunlu göçmen gibi davranılmasını eleştiren üniversitelerin verdiği istatistiğe göre İngiltere’ye öğrenci olarak geldikten sonra vizesinin bitmesiyle ülkesine geri dönenlerin oranı yüzde 97.50.

Aynı grup ayrıca İngiltere’ye gelen yabancı öğrencilerin bir sorun olarak değil başarı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.