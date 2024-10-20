‘Sahipsizler’den şaşırtan hamle

Star TV’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi ‘Sahipsizler’, izleyicisiyle buluşmak için gün sayarken önceki akşam sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dizinin henüz yayın tarihi belli olmadan ön izlemesi yayınlandı. Şu ana kadar 2 tanıtımı, 1 ön izlemesi, afişi ve karakterleri paylaşılan dizinin hangi gün ekrana geleceği merak konusuyken böyle bir hamlenin yapılması şaşırttı. Genellikle ekrana gelecek dizilerin önce fragmanları yayınlanır ardından tarihli tanıtımı paylaşılır. Devamında ise, yayına kısa süre kala ön izlemesi yayınlanır ki, yapıma olan merak artsın. Sanırım, bu durum Türk Televizyon Tarihi’nde bir ilk. Çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım.

‘Sahipsizler’, anne babalarını bir gecede kaybeden Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’dan (Züleyha Yıldız) oluşan 6 kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Bakalım, hangi gün ekrana gelecek?

Kalben’in ‘Buluş Benimle’si

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Kalben, yeni şarkısı ‘Buluş Benimle’yi Hoş Bir Seda etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü Kalben’e, müziği ve düzenlemesi Hakan Mortaş’a ait şarkıya B. Özcan Arslan’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Aşk, ayrılık ve yalnızlık temalarının işlendiği şarkının klibinde oldukça kalabalık bir oyuncu grubu rol almış.

Kalben, kendine has yorumuyla yine harika bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

‘Zamansız Yüzler’ sergisi açıldı

Ressam Simay Kışlaoğlu’nun ‘Zamansız Yüzler’ adlı sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, kadın karakterinin gücünü ve zamansızlığını vurgulayan yağlı boya portrelerle dolu bir yolculuk sunuyor.

Simay Kışlaoğlu’nun ilham kaynağı, İtalyan ressamlarının ünlü eserlerini çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayarak geçmişi günümüze taşıyan güçlü kadın portrelerinden oluşuyor. Serginin ana teması, kadınların içsel güçlerini, dayanıklılıklarını ve zarafetlerini sanatsal bir dille ifade etmek. Her bir tablo, izleyicilere kadınların zamansız karakterini derinlemesine hissettirecek ve modern dünyada onların yerini yeniden düşünmelerine ilham verecek.

Sergi, Beykoz Colesium Acarkent Sitesi’nde 30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.