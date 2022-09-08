Sahnesi çökmüştü! Tarkan yeni konser yerini açıkladı

Pop müziğin Megastar’ı Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği konser için kurulan dev platform dün gece çökmüştü. Sahnenin çökmesinin ardından sosyal medyada bir açıklama yapan Tarkan "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir'e gelen Tarkan yeni konser yerini duyurdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“GÜZEL İZMİR YARIN AKŞAM HEPİNİZİ BEKLİYORUM”

Tarkan sosyal medya hesabından "Güzel İzmir, yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" mesajını paylaştı.