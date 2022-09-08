Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılma nedeni inceleniyor

İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.

Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform gece çöktükten sonra havanın aydınlanmasıyla incelemeler başlatıldı. Alanda incelemelerin tamamlanmasının ardından enkazın kaldırılacağı belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vinçlerle sahnenin daha fazla çökmesinin önüne geçildi. Platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince havanın aydınlanmasıyla bölgede incelemeler yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.