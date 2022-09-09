Tarkan'ın yeni sahnesi hazırlandı. Hayranları yer tutmaya başladı

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek Tarkan konseri öncesi kordon boyunda kurulan sahne çökmüştü.

İzmir Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatılmıştı.

Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken, önceki gün saat 23.00 sıralarında platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Dün, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyuruldu. Tarkan'ın çıkacağı sahne hazırlandı.

Sahneye enstrümanlar yerleştirilirken, sanatçının hayranları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı.

Sahnenin yakınındaki çimlerde vakit geçirenler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tarkan konseri 9 Eylül'de saat 21.00'de gerçekleşecek. Konserin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.