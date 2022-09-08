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Tarkan: Konseri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan platform dün gece büyük bir gürültüyle çöktü. Tarkan, "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 07:57
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 08:13
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Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği sahnenin dün akşam çökmesi üzerine açıklama yaptı.

Tarkan: Konseri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız
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İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

 

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, “İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” ifadelerine yer verdi

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