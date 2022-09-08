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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İzmirlilere 9 Eylül çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları dolayısıyla Alsancak Kordonboyu'na gelecek yurttaşlara trafikte sorun yaşamamaları için özel araç yerine toplu ulaşımı kullanmaları çağrısı yapıldı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:21
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İzmirlilere 9 Eylül çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İzmirlilere 9 Eylül çağrısı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Eylül özel gösterisi için hazırladığı Gündoğdu Meydanı’ndaki dev sahne, geceye özel hazırlanan prodüksiyonun ardından megastar Tarkan’ın konserine de ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, büyük ilgi gören kutlamalara İzmirliler'in katılımını kolaylaştırmak için trafik ve toplu ulaşımda düzenleme yaptı. Yarın otobüs, metro, tramvay ve vapur seferleri sıklaştırılacak, Konak ve Alsancak’ta bazı noktalar trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için "Özel araçla gelmeyin, toplu ulaşımı kullanın" çağrısı yaptı.

TALATPAŞA BULVARI TRAFİĞE KAPALI OLACAK

9 Eylül Cuma günü Atatürk Caddesi (1.Kordon) Konak Pier’den limana kadar, Cumhuriyet Bulvarı Borsa Kavşağı’ndan limana kadar olan bölge ile Talatpaşa Bulvarı araç trafiğine kapalı olacak. İzmirlilerin merkeze erişiminin sağlanması amacıyla Konak’a hizmet veren, İZBAN ve metro aktarma merkezleriyle bağlantılı 94 hattın son servis saatleri uzatıldı. Sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye “www.eshot.gov.tr” adresinden ulaşılabilir. Ayrıca 00.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan Baykuş hatları da (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) hizmet vermeye devam edecek.

MOTORİZE EKİPLER DEVREDE OLACAK

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak. Yolcu yoğunluğu olan hatlara ilave seferler koyulması amacıyla 30 adet otobüs hazır tutulacak. Etkinlikler süresince 253 numaralı Halkapınar Metro-Konak ve 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı hatları Gazi Bulvarı (Dönüş Fevzipaşa Bulvarı) ve Şair Eşref Bulvarı üzerinden hizmet verecek. 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı hattının son durağı Montrö olacak.

METRO VE TRAMVAYDA SEFERLER ARTIRILDI

Metro, 06.00-02.00 saatleri arasında 5 dakikada, 02.00- 06.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka ve Konak tramvaylarında da seferler sıklaştırıldı. Karşıyaka’da 06.00- 23.30 saatleri arasında 10 dakika, 23.30-02.00 saatleri arasında 6 dakika, 02.00-04.00 saatleri arasında ise 60 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Konak Tramvayı da 06.00- 23.30 saatleri arasında 7 buçuk dakikada, 23.30-02.00 saatleri arasında 5 dakika, 02.00-06.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir hizmet verecek.

TOPLU ULAŞIM KULLANMA ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik ve toplu ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra bu tarihi kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için de özel araç yerine toplu ulaşım kullanma çağrısı yaptı.

ALSANCAK İSKELESİ'NDEN SON SEFER 14.00'TE

Kutlamalar nedeniyle İZDENİZ A.Ş. 14.00 seferinin ardından Alsancak İskelesi’ni kapatacak. Deniz ulaşımı Konak ve Pasaport iskelelerinden sağlanacak.

TARKAN KONSERİ GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA

Görsel şov ve ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki bu dev sahneden sevenlerine seslenecek megastar Tarkan konseri için arama ve alana giriş noktaları Alsancak Limanı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Orduevi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı olarak açıklandı.

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