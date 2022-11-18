Türkiye sahte bal cenneti oldu. Sahte bal nasıl anlaşılır

Kahvaltı menülerinin vazgeçilmezleri arasından bulunan ve öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan gerçek bal, ülkemizde ne yazık ki yerini sahtesine bıraktı.

Konuya ilişkin Meclis araştırması için verilen önerge AKP-MHP oylarıyla reddedilirken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Türkiye sahte bal cenneti oldu” dedi. İncelenen 124 bal örneğinden 111’inin sağlıksız çıktığı belirtildi.

Marketlerde her firmanın birçok ürününden 124 adet örnek aldıklarını ve bu örneklerin uluslararası bir kuruluşta analiz edildiğini belirten Adıgüzel, “(Örneklerin) 111'i sağlıksız çıktı. Türkiye'deki balların yüzde 92'si sahte, yüzde 70'inin de ağırlıkları sahte” diye konuştu.

"ARICILAR DOLANDIRILIYOR"

TAHAP isimli bir dernek üzerinden arıcıların dolandırıldığını da savunan Adıgüzel, bu dernek yöneticilerinin AKP'li olduğunu ancak yolsuzluk yaptıkları için partiden ihraç edildiklerini söyledi.

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise Adıgüzel'in açıkladığı TAHAP konusuna değinerek, “TAHAP'ın başındaki adamın tam bir üçkâğıtçı olduğunu kabul etmemiz lazım. Ciddi bir dolandırıcılık ağı kurmuş, Kars'ta benim de yakınımı 532 bin lira dolandırdı. Telefon açtım, hakaret ettim. Üreticimize ve insanımıza vermiş olduğu zararlardan dolayı cezalandırılması için takipte olacağım” ifadelerini kullandı.

Adana'da 20 arıcı, bağlı bulundukları federasyon hakkında ‘Ucuz şeker vaadiyle' dolandırıldıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, sadece Yüreğir ilçesinde 2.5 milyon liralık bir mağduriyetin söz konusu olduğu iddia edilmişti.

GERÇEK VE SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR

Lezzetcom adlı sitede yer alan bilgilere göre, üretiminde katılan hileli maddeler nedeniyle balın faydaları şöyle dursun, sağlık açısından zararlı bir hale geliyor. Bu yüzden gerçek bal tüketmenin önemi de gün geçtikçe artıyor. Peki, gerçek bal nasıl anlaşılır? Tükettiğimiz balın gerçek mi, sahte mi olduğunu nasıl ayırt ederiz? İşte, bu yöntemleri uygulayarak hakiki balı daha yakından tanıyabilir, sağlığınızı riske atmadan bal yemenin keyfini sürebilirsiniz.

AMBALAJI İNCELEYİN

Balın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak için, uygulamanız gereken ilk adım ambalajını incelemek. Bal kavanozunun üzerinde 'bal kodeksine uygundur' yazısı yazıyorsa, balın güvenli olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak içindekiler bölümüne de mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Eğer içindekiler kısmında 'fruktoz şurubu, glukoz şurubu, glikoz' gibi maddeler bulunuyorsa, balın katkı maddeli olduğunu anlayabilirsiniz.

BARKODU OKUTUN

Teknoloji, hayatımızın her alanında bize destek oluyor. Barkod okuyucu programlar sayesinde, kavanozun üzerinde bulunan kodları okutarak üretim yerine bakabilirsiniz.

RENGİNE DİKKAT EDİN

Sahte bal, gerçek bala göre daha açık renklidir. Bu yüzden rengi açık olan ballardan uzak durmanızı öneriyoruz. Fakat, her koyu renkli bal da gerçek değildir. Sahte bal üreticileri, katkı maddeleriyle balın rengini koyulaştırabilir. Bu nedenle diğer teknikleri de bilmenizde fayda var.

BUZDOLABINA KOYUN

Gerçek bal, buzdolabında 30 gün beklediğinde şekerlenmeye ve tereyağı kıvamına gelmeye başlar. Balı beklettikçe tabandan yukarıya doğru şekerlendiğini görüyorsanız, sahte olma ihtimali düşüktür. Balın gerçek olup olmadığını görmek için o kadar beklemek istemiyorsanız, diğer yöntemlere başvurun.

AKIŞKANLIK TESTİ

Balın gerçek olup olmadığını anlamak için, uygulanan yöntemlerin başında akıtma testi gelir. Bir kaşık balı kavanozun içine doğru yavaşça akıtın. Eğer bal kesilmeden uzun bir şekilde akıyorsa gerçek, kesik kesik akıyorsa sahtedir.

ILIK SU TESTİ

Bir bardak ılık suyun içerisine, bir çay kaşığı bal akıtın. Bal suyun içinde olduğu gibi duruyorsa gerçek, çözünüyorsa sahtedir.

YAKMA TESTİ

Bir kibriti hafifçe balın içerisine batırın. Ardından kibriti yakın. Eğer bal değdirdiğiniz kibrit yanmaya başladıysa bal gerçek ve saftır, yanmıyorsa sahtedir.

SOĞUK HAVA TESTİ

Bal kavanozunu bir süre soğukta bırakın. Eğer bal donmaya başlıyorsa gerçek, donmuyorsa sahtedir.

KAĞIT HAVLU TESTİ

Uygulaması en kolay yöntemlerden biri de kağıt havlu testidir. Bir çay kaşığı balı, kağıt havlunun üzerine akıtın. Bal kağıt havlunun üzerine aynı şekilde kalıyorsa gerçektir. Eğer kağıt havlu balı emmeye başladıysa, sahtedir.

TADINA DİKKAT

Bir çay kaşığı bal yiyin. Eğer bal genzinizi yaktıysa, tadı damakta 15-20 saniye kadar kalıyorsa, bal gerçektir.

Not: Daha iyi sonuç alabilmek için 2-3 farklı test uygulamanızı öneriyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi bal satın alırken ambalajına bakmayı ve içindekiler bölümünü okumayı unutmayın. Sağlığınızı riske atmayın.