Ramazan ayında sahur yapmadan veya niyet etmeden oruç tutan pek çok kişi var. Bu kişiler sahur yapmadan, niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu merak ediyor. Peki, sahur yapmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç kabul olur mu?

Ramazan ayının gelişiyle vatandaşların oruç niyeti hakkında merak ettiği pek çok konu gündeme geldi. Günümüzde vatandaşlar sahura kalkmadan akşam yemek yiyip oruca niyet edebiliyor.

Hz. Muhammed sahura kalkmış ve bunu da tavsiye etmiştir. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı da sahura ve oruca ilişkin açıklamada bulunmuştur. Peki, Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç kabul olur mu?

SAHURA KALKMADAN, NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyetsiz oruç tutulur mu sorusuna en net cevabı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, niyetsiz oruç tutulamayacağını, bunun orucu sarsacağını belirtmiştir. Çünkü niyet etmek oruç tutmanın en temel şartıdır. Dolayısıyla niyet etmeden oruç tutulamaz.

Öte yandan sahura kalkamamak da oruç tutmamak için bir bahane değildir. Gerek niyet edip yatarak oruca niyet edilebileceği gibi imsak vakti çıkmadan sahurda kalkıp niyet edilerek de oruç tutulabilir.