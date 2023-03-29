Şoke eden olay. Tüfekle çocukluk arkadaşını öldürdü

DHA’dan Ramazan Çetin’in haberine göre, Süleyman B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a, iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi. Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı. Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Polis, olayın ardından Süleyman B.’yi gözaltına aldı.