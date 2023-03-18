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Bu nasıl şaka. Şeytan doldurdu arkadaşını böyle vurdu

Arkadaşına tüfekle şaka yapan adam, tetiğe dokununca olanlar oldu. Ayağından vurulan adam arkadaşından şikayetçi olmadı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:11
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Polatlı'da tüfekle şaka yaptığı arkadaşını ayağından vurdu. Bu nasıl şaka

Bu nasıl şaka. Şeytan doldurdu arkadaşını böyle vurdu
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde C.G., pompalı tüfekle şaka yapmaya çalıştığı arkadaşı S.M.'yi, silahın kazara ateş almasıyla ayağından vurarak yaraladı.

Polatlı'daki olay Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. C.G., iddiaya göre, giyim mağazasında çalışan arkadaşı S.M. ile konuşurken otomobilden çıkardığı pompalı tüfekle arkadaşına şaka yapmaya çalıştı. Tüfek, namlusu yere çevrili olduğu sırada bir anda ateş aldı. Yerden seken saçmalardan biri S.M.'nin ayağına isabet etti. S.M.'nin ayağı kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği C.G. ise yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Kendi imkanları ile hastaneye giden S.M.'nin ayağına bandaj yapıldığı belirtildi. S.M.'nin, C.G. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

 

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