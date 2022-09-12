Doğru söyleyen gurbetçi yalancı gurbetçiye sakalından utan dedi ortalık birbirine girdi

Milli Gazete'nin haberine göre, Objektif Medya isimli YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında Almanya'da yaşayan iki gurbetçi arasında yalan söyleme gerekçesiyle kavga çıktı.
Almanya’da ürünlerin fiyatlarının arttığını ifade ederek ürün bulamadığını söyleyen gurbetçiye başka bir gurbetçi “Niye yalan söylüyorsun” diyerek tepki gösterdi.
Aralarında tartışma çıkan gurbetçileri diğer vatandaşlar ayırdı.
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