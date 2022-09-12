Almancı gençle vatandaş sokak röportajında tartıştı. İyiyse gel buraya

Milli Gazete'nin haberine göre, yaz aylarını Türkiye'de geçirmek üzere yurda dönen gurbetçilerle ekonomik buhran nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar sokak röportajlarında karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Almanya'dan geldiğini söyleyen genç bir şahıs "Almanya batıyor" deyince vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Gurbetçinin sözlerine karşı çıkan yaşlı bir vatandaş, "Sen bir maaşınla araba alabiliyor musun? Ben 100 senelik maaşımla araba alamıyorum" dedi.

Gurbetçiye "Oradan övme, çok iyiyse gel burada yaşa" diyen yaşlı adam, "Doktorlar gidiyor, imkan olsa hepsi gider Almanya'ya, ben de peşine giderim. Dinlemeyin bunları, bunlar hikaye anlatıyor. O kadar rahatsa bırakır gelirsin buraya. Bir maaşınla araba alıyorsun, ben bir maaşımla hiçbir şey alamıyorum. Benim ekonomim şu: İstanbul'a 70'te geldim, evlendim, 2 çocuğum oldu. Arsa aldım, ev yaptım, iki çocuğuma üniversite okuttum. Çatım haliyle eskidi. Benim gibi o da eskidi. Çatımı yaptıramıyorum. Ekonomi işte bu" ifadelerini kullandı.