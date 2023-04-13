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Evinde boğazı kesik halde bulundu. Sakarya'da hemşirenin korkunç ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafından evinde boğazı kesik halde ölü bulundu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 02:53
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Sakarya'da hemşirenin korkunç ölümü: Evinde boğazı kesik halde bulundu

Evinde boğazı kesik halde bulundu. Sakarya'da hemşirenin korkunç ölümü
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti.

İHA'nın haberine göre; kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, Naz’ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

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