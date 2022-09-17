Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde fındık bahçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi üzerinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 54 VF 366 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)