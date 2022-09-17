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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Sakarya'da traktör, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:43
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Sakarya'da traktör devrildi: Sürücü yaralandı

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde fındık bahçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi üzerinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 54 VF 366 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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