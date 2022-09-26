26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan adalardaki Yunan işgaline sessiz kaldı. MSB eski Genel Sekreteri Ümit Yalım açıkladı

Erdoğan adalardaki Yunan işgaline sessiz kaldı. MSB eski Genel Sekreteri Ümit Yalım açıkladı

MSB eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan adalarındaki işgale sessiz kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:58
Takip Et

Yunanistan'ın adalardaki işgaline Erdoğan'ın sessiz kaldığı iddia edildi. MSB eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'dan dikkat çeken açıklama

Erdoğan adalardaki Yunan işgaline sessiz kaldı. MSB eski Genel Sekreteri Ümit Yalım açıkladı
+
Aa
-

Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi. Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

ÜMİT YALIM’DAN TEPKİ

Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı biçimde silahlandırdığı adaları Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  eski Genel Sekreteri ve emekli Kurmay Albay Ümit Yalım Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

“LOZAN’A AYKIRIDIR”

Yalım, söz konusu adaların Türkiye’nin egemenliği ait olduğunu ve Yunanistan’ın yalnızca kullanım hakkına (possession) sahip olduğunu dile getirdi. Uluslararası anlaşmalara değinen Yalım, “Yunanistan’ın Midilli ve Sisam’a ABD yapımı zırhlı araç taşıması, 13-14 Şubat 1914 tarihli altı büyük devlet kararı ile Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13. maddelerine aykırıdır” dedi.

Yalım, bu karar ve anlaşmalara göre Yunanistan’a Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba olmak üzere toplam dokuz adadan oluşan kuzey ege adalarının sadece kullanma hakkı verildiği ancak adaların mülkiyeti, egemenliği ve deniz yetki alanları ile hava sahasının Türkiye’de kaldığını söyledi.

"ASKERİ AMAÇLI KULLANILAMAZ"

Yalım, söz konusu bölgelerin silahsızlandırılması gerektiğini belirterek “Gayri askeri statüde olduğu belirtilen adalara deniz üssü kurulamayacağı, adaların askeri amaçla kullanılmayacağı imza altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Adalardaki Yunanistan’ın mevcut askeri unsurlarına ilişkin konuşan Yalım, “Midilli Adası’nda bir Yunan mekanize piyade tümeni; Limni, Sakız ve Sisam adalarında birer Yunan mekanize piyade tugayı olmak üzere kuzey ege adalarında toplam bir Tümen, üç Tugay ve beş alay konuşlandırıldı” dedi.

Hükümetin NATO ve Birleşmiş Milletler kapsamında derhal girişimlere başlaması gerektiğini belirten Yalım, “Altı Büyük devlet kararında imzası bulunan Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya nezdinde girişimde bulunarak Atina’nın adalara silah sevkıyatı durdurmalı ve Yunan askeri birliklerinin geri çekilmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

“Gayri askeri hale getirilmemesi durumunda Atina’nın bu adaların kullanım hakkına son verilmeli” diyen Yalım, “adalara Türk birlikleri yerleştirilerek Kuzey ege adaları üzerinde Türkiye’nin egemenliği tesis edilmelidir” yorumunda bulundu.

ERDOĞAN İŞGALE SESSİZ KALDI

Emekli Kurmay Albay Yalım, AKP iktidarı döneminde 2019’da hükümeti devralan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türkiye’ye ait Küçük Çuha Adası ve Muğla Limoniye Adası ile Muğla Plati Kayalığı’nı işgal ettiğini söyledi.

Yalım, “İşgallere sessiz kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetleri, Yunanistan’a nota bile vermedi” dedi ve ekledi:

“Erdoğan ve AKP hükümetlerinden cesaret alan Atina, antlaşmaları ihlal etmeye ve adaları silahlandırmaya devam ediyor. 20 Türk adası ve iki Türk kayalığını savunmadan Yunanistan’a teslim eden AKP iktidarının son gelişmeler karşısında vereceği tepkinin Başbakan Miçotakis’i ve Yunanistan’ı etkilemesi ve durdurması ihtimali çok düşüktür.” 

İHA SİLAH SEVKİYATINI GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Öte yandan Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar İHA tarafından görüntülenmişti. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mmt
26.09.2022 10:34
geçmiştede adalar kaybedilirken sessizlerdi.hatta uşi ve londra antlaşmasıyla bizzat verdiler.kıbrıs emanet verilmişti.bilin bakalım kim vermişti.  
 
İlkgun salih
26.09.2022 10:12
Yalım, ezbere konuşuyor,Türkiye sabır ediyor ve birşeyden caz geçmiş değil.ve istersek kuzey Kore'den füze tedarik ederiz ve atış serbest deriz ,askerlikte savaş suçu olmaz ,olsa idi ABD suçlu olurdu,  
 
Berk
26.09.2022 10:05
Eğer arabanın lastiği patlar da,sahibi sürekli söylenir birseyler yapmazsa, lastik sonsuza kadar patlak olarak kalır..! Birseyler yapmalı..güzel ülkemiz silahlarla çevrildi farkında mıyız?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
2
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
3
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı
5
﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı
﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
6
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
7
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman listesine başvuru ilanı
﻿İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman listesine başvuru ilanı
﻿İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman listesine başvuru ilanı
﻿Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi
﻿Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi
﻿Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi
﻿Mavi Vatan 'Sancar'a emanet. Su üstü insansız deniz aracı Sancar ilk testleri geçti.
﻿Mavi Vatan 'Sancar'a emanet. Su üstü insansız deniz aracı Sancar ilk testleri geçti.
﻿Mavi Vatan 'Sancar'a emanet. Su üstü insansız deniz aracı Sancar ilk testleri geçti.
﻿VASKİ'den zorunlu su kesintisi uyarısı
﻿VASKİ'den zorunlu su kesintisi uyarısı
﻿VASKİ'den zorunlu su kesintisi uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.