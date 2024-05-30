Sakaryaspor içten yıkıldı. Bodrum'u el ele Süper Lig'e çıkardılar!

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte Eyüpspor lider, Göztepe de ikinci sırada Süper Lig'e yükselmişti. Son takımın belirleneceği play off finalinde; Sakaryaspor ile Bodrum FK, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Geçen sezon değişen statü ile birlikte Sakaryaspor ligi 3. sırada tamamladığı için doğrudan finale çıktı. Bodrum FK ise önce Boluspor'u ardından da Çorum FK'yı saf dışı bıraktı. Zorlu yollardan geçerek finale yükselen İsmet Taşdemir'in öğrencileri, Sakaryaspor karşısında da maça iyi başladı.

Topa sahip olan, pozisyon üreten, ancak golü bulamayan Bodrum FK'nın imdadına 19. dakikada Sakaryasporlu Donkor yetişti! Ganalı stoper ceza sahası içinde gereksiz yere oyalandı, uzaklaştırmak istediği topu rakibine çarptırdı. Antalyaspor'dan tanıdığımız fırsatçı Gökdeniz Bayrakdar da Bodrum FK'yı öne geçirdi.

Baskısını devam ettiren Bodrum FK'da; Kenan Özer 30. dakikada direğe takıldı. İlk yarının son anlarında Sakaryaspor'un diğer stoperi sahneye çıktı! Rajko Rotman son adam pozisyonundaki Kenan'a arkadan yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü, Sakaryspor'u 10 kişi bıraktı. Kazanılan frikiği Burak Çoban kullandı, top yine direkte patladı.

İkinci yarıda Sakaryaspor beraberliği yakalamak için bastırdı. Dino, Dimitrov ve del Valle ile etkili olmaya çalışan Sakaryaspor 10 kişiyle 72. dakikada skora denge getirdi. Derinlemesine gönderilen topa kaleci Sousa hatalı bir çıkış yaptı. Dimitrov sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Son anlarda Bodrum FK bir kez daha direk engeline takıldı. 90+4'te Brazao'nun şutunda top yan direkten dönünce, 90 dakika 1-1 tamamlandı ve uzatmalara geçildi.

95. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Celutska kafayı vurdu, Bodrum FK'yı yeniden üstünlüğe taşıdı. 103'te Tunahan Akpınar galibiyeti perçinledi: 3-1.

Bodrum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Bodrum FK, geçen sezon da finale yükselmiş, ancak Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e biletini kaçırmıştı.

11 sezon Süper Lig'de mücadele eden Sakaryaspor ise 2006-2007'den bu yana süren hasretini sonlandıramadı. 33. haftada Tuncay Şanlı'nın yerine göreve getirilen Coşkun Demirbakan da Sakaryaspor'a çare olamadı.