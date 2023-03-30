Ne Babel, ne de Halil Akbunar kurtaramadı Eyüp'ü. Sakaryaspor'un ayak sesleri

Sakaryaspor Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Hedefi ilk ikiye girip play off mücadelesi yapmadan o ait olduğu Süper Lig'e dönmek. Bir futbol şehri. Mazisi başarılarla dolu.

O yere de dönmeyi hak ediyor.

Ama taraftarı belki de sezonun en önemli maçında yok arkasında.

Çünkü Samsunspor maçındaki olaylar nedeniyle ceza aldı. Tribünleri boş. İşte bu yakışmıyor. Sanırım bu o olayları yapanlara bir ders olmuştur. Taraftarlık böyle olmaz çünkü. En kritik maçta takımını yalnız bırakmak nedir?

Rakipi Eyüpspor da aynı hedef peşinde.

Sezona iyi başlamışlardı. Uzun süre zirvede kaldılar. Ancak son haftalardaki kötü sonuçların ardından zirveyi Samsunspor'a kaptırdılar. Şimdi hiç değilse ikinci sırada tutunmak istiyorlar. Tribünde sadece onların taraftarı var. O da topu topu 70 kişi. Kötü sonuçların ardından görevden alınan İbrahim Üzülmez'in yerine takımın başına geçen Zafer Turan'ın da ilk maçı bu.

Hakem Burak Pakkan'ın başlama düdüğü ile başladı maç. İlk dakikalar dengeli geçti, iki takım da dikkatliydi. Ama 15. dakikadan sonra Sakaryaspor'un özellikle sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladığını gördük. Zaten 16. dakikada da öne geçtiler. Oğuz Yıldırım'ın ortasında Kassongo'nun nefis yükselerek yaptığı kafa şutunda top filelere gitti: 1-0.

Gole kadar "Bizim burada ne işimiz var" dercesine sahada gezinen Eyüpspor'un yıldızları sonra uyanır gibi oldu. Oyunu yarı alana yıktılar hemen. Bunda Sakaryaspor'un kontratak futboluna dönmesinin nedeni de vardı sanırım.

Ama Eyüpspor'un bu gayreti saman alevi gibiydi. Parladı ve söndü. Sonra Sakaryaspor iye istediği düzeye getirdi mücadeleyi. 42. dakikada da ilk golün benzeri bir golle durumu 2-0 yatılar. Bu kez sağdan ortayı yapan, aslında pas da denebilir buna; Hakan Yavuz'du. Arka direkde yükselip kafayı vuran da geriden ileri çıkan Çağlayan oldu. Kaleci Harun sadece izleyebildi golü. O ana kadar savunmadaki görevini başarıyla yapan Çağlayan, golle de süsledi bunu. 2-0 ilk yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıya İbrahim Akdağ'ın yerine Thill'i alarak başlayan Eyüpspor, ilk golden sonra olduğu gibi yine rakip yarı alana yıktı oyunu. Sakaryaspor da kabul etti bunu ve kontrataklara bıraktı gol şansını.

Eyüpspor oyunu yarı alana yıktı yıkmasına da ceza alanının önüne kadar geliyor, içinde etkili olamıyordu. Bunu gören Zafer Turan iyi oyuncu daha değiştirdi. İbrahim Yılmaz ile Cenk Ahmet çıktı, Murat Uçar ve Pa Dibba girdi. Yine ceza alanı içinde yoktu Eyüpspor. İlk tehlikeli şutlarını 68. dakikada attılar. Onu da ceza sahası dışından. Thill'in şutunu kaleci kaleci Furkan çeldi.

75'te bu kez Halil Akbunar çıktı Eyüpspor'dan. Del Vale girdi. Zafer Turan her şeyi deniyordu gol için. Sakaryaspor da ilk hamlesini yaptı Sacko'nun yerine Dimitrov'u alarak. Taner Taşkın'ın bu hamlesi de tuttu. Dimitrov takımının ileri çıkıp, orada kalmasını sağladı, hızıyla da Eyüpspor defansının dengesini bozdu.

Sonuçta Sakaryaspor kazandı. İlk iki için daha da umutlandı. Zirveye doğru ayak sesleri daha yakından duyuluyor şimdi. Nalepa sahanın iyilerindendi. Golcü Kassongo da öyle. Defanstaki Çağlayan da.

Eyüpspor'a ise hoca değişikliği de çare olmadı. Ne Ömer Bayram yapabildi istediklerini, ne Babel, ne de Halil Akbunar. İkinciliği de tehlikede artık.