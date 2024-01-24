Sakatlar kervanına Bonucci de katıldı!

Yaşadığı birkaç ufak yaralanmadan ötürü sakatlanan İtalyan stoper Leonard Bonucci, Fenerbahçe'de sakatlar kervanına katıldı.

Luan Peres, Miha Zajc, Fred ve Crespo'nun aralarında bulunduğu sakat oyunculara, Bonucci de eklendi.

Afrika Kupası'nda olduğu için takıma dönemeyen Osayi de sarı lacivertlilerin bir diğer eksiğiydi.

Djiku'nun Afrika Kupası'ndan dönmesi; Bonucci'nin riske edilmediği, Oosterwolde'nin cezalı duruma düştüğü süreçte Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi.