Yok artık Galatasaray. Karim Benzema iddiası

Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad takımından ayrılam isteyen Fransızların ünlü golcüsü Karim Benzema için teklif yaptığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı kulübün Karim Benzema'yı sezon sonuna kadar kiralamak istediği, bunun için de Al Ittihad kulübüne teklifini ilettiği iddia edildi.

36 yaşındaki Benzema, İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde 14 sezon forma giymiş, sayısız kupa kazanmış, bu sezon başında da Al Ittihad takımına transfer olmuştu.

Ancak Al Ittihad takımında beklediğini bulamayınca Suudi Arabistan'ı terk etmişti.

