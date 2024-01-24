Yok artık Galatasaray. Karim Benzema iddiası

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Yok artık Galatasaray. Karim Benzema iddiası
Galatasaray Kulübü'nün Fransızların ünlü golcüsü Karim Benzema için transfer tekliğinde bulunduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad takımından ayrılam isteyen Fransızların ünlü golcüsü Karim Benzema için teklif yaptığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı kulübün Karim Benzema'yı sezon sonuna kadar kiralamak istediği, bunun için de Al Ittihad kulübüne teklifini ilettiği iddia edildi.

36 yaşındaki Benzema, İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde 14 sezon forma giymiş, sayısız kupa kazanmış, bu sezon başında da Al Ittihad takımına transfer olmuştu.

Ancak Al Ittihad takımında beklediğini bulamayınca Suudi Arabistan'ı terk etmişti.

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