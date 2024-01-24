Erden Timur'dan adı Galatasaray ile anılan Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz'la ilgili açıklama

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Erden Timur'dan adı Galatasaray ile anılan Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz'la ilgili açıklama
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Florya'da basın mensuplarına transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine sorulan "Sol bek, orta saha transferi var mı? Gelecek gidecek oyuncular konusunda hangi aşamadayız?" sorusunu Erden Timur, "Değerli bir takımımız var. Hakikaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı biliyoruz. Çok becerikli oyuncularımız var. Ülkemizde şöyle bir şey var, Galatasaray'da bir miktar daha fazla belki de, geçen seneki Kaan Ayhan şimdi ne kadar başarıyla birçok pozisyonda mücadele ediyor. Barış da öyle. Çok iyi oynayan bir kaptanımız var. Oyunculara sabretmiyoruz, zaman vermiyoruz" şeklinde yanıtladı.

''1 VEYA 2 TAKVİYE OLABİLİR''
Konuşmasını sürdüren Erden Timur, "Belli mevkilere transfer olabilir. Kış transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem. Geçen seneki takımın planlaması içinde doğru adımlar atmak lazım. Sonuçta uzun sözleşme olursa, 2-3 sene bile olsa kontenjan dolduruyorsunuz. Kış transferinde seçenek azdır. Şu an görünen 1 veya 2 takviye. Hocamızın da istediği... Dört dörtlük oyuncu bulabilirsek, ilk 11'e alternatif, zaman zaman görev alacak, kenarda görev almayı bekleyecek... Direkt 11 için tam seviyede oyuncu bulunca bu hamle yapılacak. Kulüpler, değerli oyuncularının gitmesine kış transferinde izin vermiyor" dedi.

''FORVET TRANSFERİ YAPILMAYACAK''
Forvet transferi yapılacak mı? sorusuna ise Erden Timur, ''Hayır. Yazılan isimlerin yüzde 95'i yanlış" cevabını verdi.

RIDVAN YILMAZ VE ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI
"Rıdvan Yılmaz ve Abdülkadir Ömür ile temas oldu mu?" sorusunu Erden Timur "Oyuncu isimleriyle ilgili yorum yapamam. Yanıt veremeyeceğim üzgünüm" sözleriyle yanıtladı.
Son olarak ise "1-2 takviye dediniz. Ne kadarı yerli, ne kadarı yabancı?" sorusuna Erden Timur, "Ona bir şey diyemem" cevabını verdi.

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