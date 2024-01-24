Fenerbahçe'nin imdadına penaltı yetişti! Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe için geçen hafta Kadıköy'de 1-1 sona eren Samsunspor karşılaşması ve kaybedilen 2 puanın ardından; hayati öneme sahip bir karşılaşmaydı Başakşehir mücadelesi... Teknik direktör İsmail Kartal da maç öncesi böyle bir vurgu ve hatırlatma yapıyordu...

Kartal, "Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün sahaya çıkacak 11, 3 puanı almak için hazır. Son beraberlikten sonra bu akşam 3 puan alabilmek için herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır" diyerek mesajını net iletti.

SERDAR VE KRUNIC TERCİHLERİ...

Osayi, Afrika Kupası'ndan bugün dönüp maç kadrosuna giren Djiku ve Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'de Mert Müldür, Serdar Aziz ve Rade Krunic görevdeydi. Hem ev sahibi Başakşehir hem de konuk Fenerbahçe mücadeleye ön alan baskısıyla, rakibi oynatmamaya, topu kapmaya yönelik stratejilerle başladı. İlk 15 dakikalık dilimlerde rakipleri karşısında öne geçtiğinde daha rahat nefes alarak 90 dakikayı tamamlayan sarı lacivertliler, Başakşehir kalesine yüklendi ancak bu defa ilk dilimde gol sesi çıkmadı.

OOSTERWOLDE'DEN KRİTİK HATALAR!

Hakeme itirazlarından ötürü 20. dakikada sarı kart gören Oosterwolde, hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düştü. Tam bu olayın üzerine sahadaki baskınlığını artıran Fenerbahçe, 22'de Edin Dzeko ile gole çok yaklaştı ancak Boşnak yıldızın çektiği şut direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarım saat dolmadan önce Başakşehir de Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Dakikalar 28'i gösterirken Ferdi'nin pasında büyük bir hata yaparak topu kalesine doğru süren Oosterwolde'nin bir anlık hatasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Piatek sert bir şut çekti. Kaleci Livakovic son anda topu kurtarmayı başardı. Oosterwolde bu dakikalara kadar zihnen sahada değil gibiydi.

FİNAL PASLARI VE ŞUTLARINDA SINIFTA KALDILAR

Fenerbahçe devre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsa da final pasları ve şutlarında sınıfta kaldı. Özellikle Dzeko'nun önünü defansın kesmesi, İsmail Yüksek'in Fred benzeri bir hücum performansı ya da pas kapasitesi -oyun stili de ona benzer olmadığı için, doğal olarak- bulunmaması takımı çok zorladı.

Devrenin son 10 dakikalık diliminde önce Dzeko'yu kaleci Volkan durdurdu, sonra Tadic'in çektiği şut yine direk dibinden auta gitti. Fenerbahçe rakibi üzerinde baskısını çok net kurdu ancak ev sahibi de kontra ataklarla savunmanın arkasında boşluklar aramaya çabaladı.

FIGUEIREDO TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Maçın en önemli kırılma anlarından biri Başakşehir takımı 45+1'de 10 kişi kalınca yaşandı. Figueiredo, Serdar Aziz'e yaptığı sert müdahale sonrası 2. sarı kartla cezalandırıldı ve oyundan atıldı. Devrenin son anlarında yaklaşık 10 dakika kadar Oosterwolde hem sol bek hem de sol stoper gibi görev yaparken, Ferdi kendini ileri atmayı başardı. Top Başakşehir'deyken 4'lü savunmada izlediğimiz Fenerbahçe, top kendisine geldiğinde ileriye daha rahat yüklenebilmek adına bilinçli 'gedikler' verdi savunmasında...

CEZA SAHASINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA...

Karşılaşmada ikinci devreye 1 kişi eksik başlayan Başakşehir, kendi yarı alanı ve özellikle ceza sahası çevresini çok kalabalık tutmaya başladı. Fenerbahçe rakipten seken topları Krunic ve Szymanski ile toplarken, ceza sahasında da Dzeko ve Tadic ile tehlikelere yaratmayı kovaladı.

Ancak ev sahibi ekibin savunması bloklar arasını ve içini o kadar sıkı şekilde savunuyordu ki; tüm Fenerbahçe atakları 18'in içine girdiğinde eriyip gitmeye başladı. Maçta 50'li dakikaların ortalarına geldiğimizde deplasmandaki Fenerbahçe taraftarları takımı ciddi şekilde desteklemeye çabaladı. Kaleci Volkan Babacan, 56'da Krunic'e de gol izni vermeyecekti.

BATSHUAYI OYUNU HAREKETLENDİRMEYE ÇALIŞTI

Bir saatlik dilim geçildikten sonra Fenerbahçe maçtaki takım boyunu ve topun oynandığı alanı 20-25 metrelere indirdi. Başakşehir, Fenerbahçe sahasında neredeyse ya tek futbolcuyla yer aldı ya da hiç kimseyle... Sarı lacivertliler, Batshuayi hamlesini yaparak hücum hattını hareketlendirmeyi denedi.

Ferdi'nin geriden başlattığı kontrada sağ kanattan gelen Cengiz Ünder çok hızlı şekilde ceza sahasına girdi ancak kaleciyle karşı karşıya yüzde yüzlük gol pozisyonunu açısı daralınca kaçırdı. Rakibin 10 kişi olmasından faydalanan Kanarya; Dzeko, Batshuayi, Cengiz, Tadic gibi tüm hücum silahlarıyla hamle yapmayı denedi.

MENTAL BİR ENGEL YAŞIYORLAR...

Fenerbahçe'nin geçen haftalarda maçı tam anlamıyla istediği ve gidişatı dilediği gibi hem oyun hem skor anlamında değiştirebildiği karşılaşmaları izlediğim için; Başakşehir mücadelesinde takımın zihninde oturmayan bir şeyler var gibiydi. Oyuncuların tamamının, tam anlamıyla konsantre olamadığını hissettim maçı izlerken... Özellikle hücum hattında; rakipten çok zihinsel bir engel vardı topun çizgiyi geçebilmesi için... Tıpkı geçtiğimiz hafta Samsunspor mücadelesinde skor 1-1 olduktan sonra yaşananlar gibi... Fenerbahçe şampiyonluğu gerçekten istiyorsa bu kilitlenme anlarını bir şekilde çözmesi gerektiği fikrindeyim.

İMDADA YETİŞEN(!) KRİTİK BİR PENALTI...

Fenerbahçe iyice rakibinin alanında oyunu domine etti. Bitime çok kısa bir süre kala 90+1'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Bu karar sonrası saha içerisinde ortalık âdeta karıştı. Başakşehirli Keny, hakeme itirazından ötürü oyundan atıldı. Topu alıp beyaz noktaya giden Batshuayi, öyle bir yere vurdu ki kaleci Volkan Babacan topa hamle yapmaya çabalayıp köşeyi bilse de kurtaramadı.

Sarı lacivertli ekip kritik penaltı kararı ve stresli bu vuruş sonrası 90+4'te öne geçti. Uzatma dakikaları yeniden işlemeye başladı ve Başakşehir birkaç atak denemesine girdi. Bu atakları geri püskürten Fenerbahçe'nin, Dzeko ile bir şutu da direkten döndü.