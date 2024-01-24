Antalyaspor Sergen Yalçın ile bir başka! Sivasspor kazanamıyor. Mirza Şeker yazdı

Sergen Yalçın döneminde hiç kaybetmeyen Antalyaspor, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde yükselmenin peşindeydi.

Maça dönecek olursak, Antalyaspor maçın başlamasıyla topa daha fazla hakim olmayı hedefledi ancak topu ağlarında erken dakikalarda gördü.

Kullanılan kornerde Appindangoye'nin vuruşu sonrası top Koita'nın önüne geldi ve Koita diziyle vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

Böylece Sivasspor, 13. dakikada bulduğu golle öne geçmeyi başardı.

PENALTIDAN DENGE GELDİ!

Antalyaspor, 28. dakikada penaltı kazandı. Maçın hakemi Turgut Doman, mücadeleyi izlemek için VAR'a gitti.

Pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Buksa, 28'de dengeyi getiren golü attı.

Önde baskı yapmak isteyen Sivasspor, rakibi karşısında varlığını göstermek istedi.

ANTALYASPOR GERİ DÖNDÜ!

İlk yarının bitimine dakikalar kala gelen gol Antalyaspor'u öne geçirdi.

D. Saric, 45+3'te golünü attı ve Sergen Yalçın'ın ekibi soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Antalyaspor, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıyı da rakibine karşı üstün götürdü.

BUKSA YİNE ATTI ANCAK OFSAYT

Dakikalar 69'u gösterdiğinde Antalyaspor'da Adam Buksa, topu ağlara yolladı ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

ANTALYASPOR SERİYE DEVAM ETTİ

Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u kaybetmiyor! Sivasspor zaferi sonrasında 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Antalyaspor, iyi gidişatını sürdürdü.

Sivasspor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Antalyaspor 29 Ocak'ta Kayserispor'u ağırlayacak.

Sivasspor ise 28 Ocak'ta evinde Beşiktaş'a karşı oynayacak...