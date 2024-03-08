Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir

Kaynak: Haber Merkezi
Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir
Ihlamurun sağlığa faydalı olduğu herkes tarafından bilinir. Peki, ıhlamur cilde de iyi gelir mi, güzelleştirir mi? İşte o soruların cevapları…

Yüzünüzdeki şişliklerden, lekelerden ve çizgilerden rahatsızsanız ıhlamurdan faydalanabilirsiniz. İşte ıhlamurla yapılan bir güzellik maskesi: Bir miktar ıhlamuru sıcak suda çay gibi demleyip süzün. Problemli bölgenize kompres uygulayın. Kalan suyu buz kalıbına doldurun her gün yüzünüzde dolaştırın. Cildiniz rahatlayacaktır.

IHLAMUR ÇAYININ CİLDE İYİ GELİR Mİ

Mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan hastalıkları engelleyen ıhlamur çayı soğuk algınlığına da iyi gelir. Ihlamur çayı alt ve üst solunum yollarındaki mikropları temizlerken enfeksiyon oluşumunu da çabucak önler.

IHLAMUR ÇAYININ CİLDE YARARLARI

Ihlamur çayı cilt sorunlarını giderirken kırışıklık oluşumunu da giderir. Gözlerdeki yorgunluk belirtilerini de ortadan kaldıran ıhlamur çayı yaşlanmanın etkilerini azaltır. Ciltteki kırışıklıkları gideren ıhlamur çayı hücreleri de tazeler. Tedavi edici bir özelliğe sahip olan ıhlamur çayı cilt üzerindeki kızarıklıkları da giderir. Ihlamur çayı tonik olarak kullanıldığında cilt lekeleri de azalır. Ihlamur çayı anti aging etkisine sahiptir. Cildi korumaya yardımcı olan ıhlamur çayı lekeleri de kısa sürede azaltır. Cilt tahrişlerini gideren ıhlamur çayı selülitleri de azaltmada kullanılabilir.

İlgili Haberler
Kış hastalıklarını önleyen şifa deposu ot ortaya çıktı
Mide yanması sorunu yaşayanlara müjde. Mucize ot şifa saçıyor
Sakinleştirici etkili. Kalbe iyi geliyor. İşte şifa saçan o ot
Ağız kokusuna çözüm olur. Mide ağrılarına da iyi geliyor. Mikroplarla savaşıyor. İşte o ot
Son Haberler
Son Dakika... Deprem oldu Gündem
Son Dakika... Deprem oldu
Havuç suyunun az bilinen yararları Sağlık
Havuç suyunun az bilinen yararları
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Hafriyat kamyonu otomobili ezdi Gündem
Hafriyat kamyonu otomobili ezdi
Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı Şifalı Bitkiler
Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı
Emekli için ekstra indirim var! Konut kredisinde büyük kampanya… Taksitler 971 liradan başlıyor, işte tüm detaylar Ekonomi
Emekli için ekstra indirim var! Konut kredisinde büyük kampanya… Taksitler 971 liradan başlıyor, işte tüm detaylar