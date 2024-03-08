Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir

Yüzünüzdeki şişliklerden, lekelerden ve çizgilerden rahatsızsanız ıhlamurdan faydalanabilirsiniz. İşte ıhlamurla yapılan bir güzellik maskesi: Bir miktar ıhlamuru sıcak suda çay gibi demleyip süzün. Problemli bölgenize kompres uygulayın. Kalan suyu buz kalıbına doldurun her gün yüzünüzde dolaştırın. Cildiniz rahatlayacaktır.

IHLAMUR ÇAYININ CİLDE İYİ GELİR Mİ

Mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan hastalıkları engelleyen ıhlamur çayı soğuk algınlığına da iyi gelir. Ihlamur çayı alt ve üst solunum yollarındaki mikropları temizlerken enfeksiyon oluşumunu da çabucak önler.

IHLAMUR ÇAYININ CİLDE YARARLARI

Ihlamur çayı cilt sorunlarını giderirken kırışıklık oluşumunu da giderir. Gözlerdeki yorgunluk belirtilerini de ortadan kaldıran ıhlamur çayı yaşlanmanın etkilerini azaltır. Ciltteki kırışıklıkları gideren ıhlamur çayı hücreleri de tazeler. Tedavi edici bir özelliğe sahip olan ıhlamur çayı cilt üzerindeki kızarıklıkları da giderir. Ihlamur çayı tonik olarak kullanıldığında cilt lekeleri de azalır. Ihlamur çayı anti aging etkisine sahiptir. Cildi korumaya yardımcı olan ıhlamur çayı lekeleri de kısa sürede azaltır. Cilt tahrişlerini gideren ıhlamur çayı selülitleri de azaltmada kullanılabilir.