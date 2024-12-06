‘Şakir Paşa Ailesi’ geliyor

NOW TV’nin yeni sezon işlerinden ‘Şakir Paşa Ailesi’nin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Aralık Pazar günü izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli gibi isimler bulunuyor. Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikâyesi 1912’de başlıyor. Osmanlı’nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer buluyor.

Sanırım, dizi için en ideal gün seçimi yapılmış ama ‘Teşkilat’, ‘Deha’, ‘MasterChef Türkiye’ gibi rakipleri karşısında nasıl bir sonuç elde eder? Bekleyip göreceğiz.

Yılın son 2 gösterisini yapacak

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Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen ‘Ata Demirer Gazinosu’yla yılın son 2 gösterisi için BKM Organizasyonu ile 12-13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

Yeni seyircileri ve ‘Ata Demirer Gazinosu’ bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi ‘Ata Demirer Gazinosu’ ile 2025’te de çok konuşulacağa benziyor.

Performansı beğeni topluyor

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BKM’nin yeni prodüksiyonu ‘Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’, Mor ve Ötesi şarkıları ile Hamlet oyununu birleştirerek seyircilere unutulmayacak bir deneyim yaşatıyor.

Müzikalin birbirinden yetenekli oyuncu kadrosunda yer alan ve ‘Re’ karakterini canlandıran Şifanur Gül, Mor ve Ötesi’nin en sevilen şarkılarından biri olan ‘Oyunbozan’ı seslendirdiği performansıyla büyük beğeni topladı. Hem sesiyle hem de güzelliğiyle seyircileri büyüleyen Şifanur Gül takdir toplamaya devam ediyor.

Müzikalin başrolünü Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder ve Beyti Engin paylaşıyor.