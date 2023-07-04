Şalgam bitkisi sivilceye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Sivilce gibi cilt rahatsızlıklara iyi gelen şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şalgam bitkisiyle ilgili detaylar…

Ergenlik sivilcesi ve egzama gibi cilt hastalıklarında faydalıdır.

SİVİLCE NEDİR?

Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkar. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur. Daha sonra bu komedonlar bakteriler ile enfekte olur ve ciltden kabarık kırmızı ve iltihabi şişlikler oluşur. Aşırı büyük olanlar deride iz bırakırlar.

ŞALGAM NEDİR?

Turpgiller familyasından; toprak altında şişkin bir yumru yapan, topaç biçiminde etli ve tatlı yumrumsu, iki yıllık bir bitkidir. Yaprakları parçalı ve tüylü, çiçekleri sarıdır. Yurdumuzda kökü basık ve yuvarlak olanlar makbüldür. İçeriğinde B vitamini ve madeni maddeler vardır.

ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

İlk olarak vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri, tuzu ve limon tuzunu bidonun içerisine boşaltın ve suyun içerisinde karıştırın.

1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyun ve tülbentin ağzını bağlayıp, suyun içerisine salın.

Siyah havucunuzu kabuklu haldeyken iyice yıkayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve uzunlamasına parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz siyah havucu suyun içerisine atın.

Daha sona pancar turbunun kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde keserek suyun içerisine atın.

Bidonun ağzı dolacak şekilde içerisine tekrar su ilave edin. 2 gün arayla kapağını açıp havalandırın.

15 günün sonunda şalgam suyunuz hazır hale gelmiş olacak.