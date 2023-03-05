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Şalgam suyunun faydaları neler? Şalgam suyu neyden yapılır?

Turpgiller ailesinden olan Turptan yapılan Şalgam suyu özellikle et yemekleriyle tüketilmektedir. Acılı ve acısız olarak yapılan şalgam suyunun pek çok faydası bulunuyor. Peki, şalgam suyunun faydaları neler? Şalgam suyu neyden yapılır?

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:57
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Şalgam suyunun faydaları neler? Şalgam suyu neyden yapılır?

Şalgam suyunun faydaları neler? Şalgam suyu neyden yapılır?
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Özellikle kebap yemekleriyle tüketilen Şalgam suyu içeriğindeki kalsiyum, demir, A, B ve C vitaminleriyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Peki, şalgam suyunun faydaları neler? Şalgam suyu neyden yapılır?

ŞALGAM SUYU NEYDEN YAPILIR?

Türk mutfağına özgü geleneksel içeceklerden biri olan şalgam, hammadde olarak şalgam, havuç, bulgur unu, tuz, su ve isteğe göre acı biber kullanılarak yapılıyor.

ŞALGAM SUYU FAYDALARI NELER?

-Şalgam suyu kanser oluşumunu önleyici fitokimyasallar içerir. Özellikle şalgamın yaprakları, önemli miktarda kansere karşı koruyucu güçlü antioksidanlar içerir.

-Şalgam suyu sindirimi kolaylaştırır, zengin lif içeriği sayesinde kabızlığı giderir, idrar söktürür.

-Zengin potasyum içeriğine sahip olan şalgam yüksek tansiyonu düşürür, tansiyonu dengeler.

-Romatizma, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca Geleneksel Asya tedavi şekline göre şalgam suyu vücutta enerji verir ve kan dağılımını düzenler.

-Bolca vitamin ve mineral içeren şalgam suyu bağışıklık sistemini güçlendiriyor, mikropların vücudumuza girmesine izin vermiyor.

-Kalsiyum, potasyum ve demir gibi vücudumuz için oldukça önemli olan minerallere sahip olan bu içecek; kemiklerin ve dişlerin gelişimine katkı sağlıyor, daha güçlü olmalarına yardımcı oluyor.

-Şalgam suyu kilo vermek isteyenlerden de desteğini esirgemiyor. Her yerinden sağlık fışkıran bu içecek bol lif içeriği ile sindirimi düzenliyor, tok tutuyor, zayıflamayı kolaylaştırıyor.

ŞALGAM SUYU NEYE İYİ GELİR?

Şalgam suyu idrar söktürücüdür. Bunun yanı sıra böbrek taşını dökmeye, romatizma hastalıklarına, egzamaya, kan çıbanına, akciğer ve bronşları temizlemeye iyi gelir.

Acılı ve acısız olarak tüketilebilen şalgam suyunun insan sağlığı için en faydalı olanı acısız şalgam suyudur.

Acılı şalgam suyu mide hassasiyeti olan kişiler için midede ekşime ve yanmaya yol açabilir. Bu yüzden şalgam suyu tüketiminde acısız olanı tüketmeyi tercih etmeniz daha uygun olacaktır.

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