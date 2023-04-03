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Salih Uçan sonuçtan çok mutlu

Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, Valencia'nın penaltı kaçırmasını maçın kırılma anı olarak vurguladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 01:12
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Salih Uçan'dan flaş açıklamalar

Salih Uçan sonuçtan çok mutlu
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşırken, siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta maça 11’de başlayan Salih Uçan, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTAN ÇOK MUTLUYUZ"
İlk olarak mücadeleyi değerlendiren Salih, “Şampiyonluk yolunda zor bir maç olacaktı, Galatasaray da kazandı. Puan farkı açılıyor, Fenerbahçe de ikinci durumda. Onlar da puan farkını açmamak için taraftarla birlikte baskı uygulayacaktı, uyguladı da. Biz de bu baskıyı kıramadık açıkçası. Aboubakar ile pozisyon yakaladık, onun dışında pozisyonumuz yoktu. İkinci yarıda içeride Şenol hocamız ile birlikte daha çok özgüven tazelememiz oldu. Daha çok topa sahip olmaya ve uzun toplardan ziyade, pas yapmaya çalıştık bu da etkili oldu. 10 kişi geriye kaldık, bu da taraftarın önünde mücadele etmemiz gerektiriyordu. Mücadele ettik maç farklı bir noktaya geldi. Sonuçtan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER ÇOK SAĞLAM"
Geçmişte Fenerbahçe formasıyla Kadıköy’de oynadığı hatırlatılan Salih Uçan, derbi atmosferiyle ilgili, “Atmosfer çok sağlam, uzun yıllar da buradaydım. Maçın başından itibaren de hissettik. Skoru alınca bizim için rahat oldu. Bizim için özgüven geldi, Fenerbahçeli oyuncular stres yaptı. Sonrası bizim için rahat oldu” yanıtını verdi.

"ALLATHAN VALENCİA PENALTIYI KAÇIRDI"
Maçın 53. dakikasında kaçan penaltının kırılma anı olduğuna vurgu yapan başarılı orta saha, sözlerini şöyle tamamladı: “10 kişi kalınca bir ara defansta ben oynayacağım sandım. Sonra yerime döndüm, daha rahat oldum. Valencia golü atıp 2-0 olsaydı, farklı bir senaryo olurdu. Allah’tan Valencia penaltıyı kaçırdı farklı yöne gitti maç. Bu taraftarın önünde 10 kişi, 2-0 geriye düşseydik sıkıntı olabilirdi.” (DHA)

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