Beşiktaş'ın Fener'e dört atması Galatasaray'a yaradı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Futbolla değil ama paslar ve goller konuştu.

Üzülen Fenerbahçe, sevinen Beşiktaş, bayram yapan ise Galatasaray oldu.

İlk yarıdaki futbola bakarsan, derbi ile uzaktan yakından ilgisi yoktu.

Sürekli bir gerginlik.

İtişmeler, kapışmalar, itirazlar, hakemi aldatmalar.

Futboldan çok çeneler konuştu, oyun durdukça durdu.

Buna bir de eyyamcı bir hakem eklendi mi, buyrun curcunaya.

Neyse ki bu kör dövüşünde iki yıldız sildi gözümüzün pasını.

Birinin adı Arda Güler’di.

Jorge Jesus cezası nedeniyle tribünde oturdu, Arda kendini buldu.

Fenerbahçe’nin 18’lik yıldızı ilk kez bir derbide ilk onbirde sahaya çıktı, topu her ayağına aldığında tribündeki Jesus’a “beni iyi seyret” dercesine muhteşem bir futbol sergiledi.

Orta sahada her top onla buluştu, her atağı o başlattı, Fenerbahçe’nin ilk yarıda çektiği 9 şutun 9’unda da onun payı vardı. Kiminde kendi vurdu, kiminde pas verdi.

Valencia’nın penaltıdan attığı golde de penaltıyı yaratan adamdı,

Arka arkaya attığı müthiş çalımlarla Beşiktaş ceza alanı girdi, penaltıyı resmen istedi.

Diyeceksiniz ki, penaltı mıydı?

Bana göre değil.

Hadi Hakem Halil Umut Meler’i biliyoruz da, VAR bu penaltıya nasıl onay verdi onu anlayabiline aşkolsun.

Neyse, penaltının tartışmalı olması, Arda Güler’in futboluna gölge düşüremezdi.

Genç yıldız ikinci yarının başlarında da yine Valencia’ya öyle ince, öyle akıllı bir pas verdi ki, Fenerbahçe yine penaltı kazandı, üstelik Wellington kırmızı kart görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Ama Valencia bu kez penaltıyı atamadı.

Atamayana atarlar ya, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen bir anda üstünlüğü ele geçirdi.

Tesadüf müdür nedir, Beşiktaş Fenerbahçe maçlarında 10 kişi kalınca birden Kartal kimliğine bürünür.

Yine öyle oldu.

Ve ikinci yıldız çıktı ortaya.

O da Beşiktaş’ın Jamaika asıllı İngiliz futbolcusu Nathan Redmond’tu

Siyah Beyazlılar ezeli rakiplerine adeta “Sende Arda varsa, ben de Redmond var, Sende Valencia varsa, ben de Cenk var” dercesine oyuna ağırlığını koydu.

Redmond ve Cenk ikilisi 4 dakika içinde 2 golle Beşiktaş’ı öne geçirdi.

Bu gollerde Redmond’un akıl dolu adrese teslim pasları ve Cenk Tosun’un usta vuruşları alkışlanacak cinstendi.

Bu sezon uzaktan attığı gollerle dikkat çeken Redmont Cenk’e yaptığı iki assitten sonra yine uzaktan attığı muhteşem bir golle futbolunu taçlandırdı.

10 kişilik rakibi karşısında şaşkınları oynayan Fenerbahçe Arda çıkınca tamamen oyundan düştü.

Çünkü Sarı-Lacivertlilerde Valencia dahil Arda’dan başka oynayan futbolcu yoktu.

Ve Beşiktaş rakibinin bu affetmedi, Aboubakar ile 4.golü atarak, Kadıköy’de yine unutulmaz bir galibiyete imza attı: 4-2

Bu galibiyet Beşiktaş’ın anasının ak sütü helal bir galibiyetti.

Haklarıydı.

Fenerbahçe taraftarı yenilen her golden sonra yönetimi istifaya çağırdı.

Haklılar.

Çünkü sadece Beşiktaş’tan 4 gol yemekle kalmadılar, Lider Galatasaray’ı şampiyonluk yolunda dört köşe yaptılar.