Samet Akaydın Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor'la anlaştığı ileri sürüldü.

Adana Demirspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçtan sonra teknik direktör Vincenzo Montella'nın "Haftaya Samet Akaydın da bizimle olmayacak" şeklindeki açıklaması transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ya da cezası bulunmuyor.

Samet'in maçtan sonraki paylaşımı da iddiaları güçlendirdi. Futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı Adana Demirspor'u etiketleyerek yaptığı "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." paylaşımı vedası olarak yorumlandı.

Samet Akaydın'ın 12 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor forma giyen Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı.