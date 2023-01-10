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Samet Akaydın Fenerbahçe'de

Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın Başakşehir maçından sonra yaptığı paylaşım "Kulübüne veda etti" şeklinde yorumlandı. Samet'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 07:20
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Samet Akaydın'dan Adana Demirspor'a veda paylaşımı

Samet Akaydın Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor'la anlaştığı ileri sürüldü.

Adana Demirspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçtan sonra teknik direktör Vincenzo Montella'nın "Haftaya Samet Akaydın da bizimle olmayacak" şeklindeki açıklaması transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ya da cezası bulunmuyor.

Samet'in maçtan sonraki paylaşımı da iddiaları güçlendirdi. Futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı Adana Demirspor'u etiketleyerek yaptığı "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." paylaşımı vedası olarak yorumlandı.

Samet Akaydın'ın 12 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor forma giyen Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

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