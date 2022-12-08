Fenerbahçe'den transfer çalımı. Söz kesildi

Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Lige, Dünya Kupası için verilen ara sonrası çalışmalarını Antalya'da sürdüren ve dün Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmayı rahat bir futbolla 4-2 kazanan Fenerbahçe, bir yandan da transfer harekatına girişti. Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus'un isteği sonrası Adana Demirspor'un 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın'la prensip anlaşmasına vardı.

"3 KULVARDA İLERLEYECEĞİZ"

Stoper bölgesinde yaşanan sorunların; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda ilerlenecek süreçte takımın başına sorun açmaması için teknik heyetin yönetime verdiği raporda, bu alandaki boşluğa dikkat çekildi. Attila Szalai'nin istikrarlı performansının, diğer kulvarlarda dengelenmesi ve savunmadaki rotasyonun gelişmesi adına Adana Demirspor'dan Samet için kulübü ile söz kesildiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN 'DOĞRULAMA'

Sarı lacivertli yönetimin bu hamlesini, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da, Fanatik'e verdiği demeçte doğruladı. Kazancı, "Samet Akaydın için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece" ifadelerini kullandı.

MONTELLA, "İZLEDİĞİM EN İYİ STOPER" DEMİŞTİ

Adana Demirspor'un 28 yaşındaki ve 1.90 metre boyundaki başarılı oyuncusu için, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Şu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper" demiş ve "Umarım elimizden almazlar" şeklinde konuşmuştu.

13 MAÇTA, 1.147 DAKİKA VE 1 GOL

Samet bu sezon şu ana dek; 13 karşılaşmada 1.147 dakika forma giydi. Deneyimli futbolcu, 1 gole imza atarken şimdiye dek 3 de sarı kart gördü. Kariyerine İdmanocağı altyapısında başlayıp sırasıyla Trabzonspor ve Boluspor'un alt yaş kategorilerinde forma giyen Samet, Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra; Sancaktepe Belediye, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Adana Demirspor transferlerini gerçekleştirmişti.

EN BÜYÜK MADDİ FEDAKÂRLIĞI YAPTILAR

Adana Demirspor'un bugün Antalya'da Letonya ekibi Liepaja ile oynadığı ve 5-0 kazandığı mücadelenin ikinci yarısında forma giyen ve oldukça keyifli olduğu gözlenen Samet Akaydın, şimdiden kariyerinde yeni bir perdeyi aralayacak olmanın heyecanını yaşamaya başladı.

Kulübüyle 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Samet için en büyük maddi fedakârlığı Fenerbahçe'nin yaptığı da Antalya'daki kamp kulislerinde konuşuluyor.