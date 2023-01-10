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Samet Akaydın'dan ilk açıklama. ''Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum''

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan savunma oyuncusu Samet Akaydın, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:18
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''Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum'' Samet Akaydın'dan ilk açıklama

Samet Akaydın'dan ilk açıklama. ''Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum''
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Samet Akaydınile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydin kısa süre içinde sözleşme imzalayacak.


MAÇTAN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Samet'in maçtan sonra paylaşımda bulundu. Futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı Adana Demirspor'u etiketleyerek yaptığı "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." paylaşımı vedası olarak yorumlandı.

SAMET AKAYDIN'IN İLK SÖZLERİ
Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Samet Akaydın, Habertürk TV'ye konuştu. İşte Samet Akaydın'ın ilk sözleri:

"Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım."

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