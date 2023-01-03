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  • İdlib'teki terör örgütü HTŞ Ankara-Şam görüşmesinden rahatsız oldu

İdlib'teki terör örgütü HTŞ Ankara-Şam görüşmesinden rahatsız oldu

Hayat Tahrir Al-Sham (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Ankara ile Şam arasında devam eden müzakerelerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:15
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Türkiye'nin kontrol ettiği İdlib'deki terör örgütü HTŞ Ankara-Şam görüşmesinden rahatsız oldu

İdlib'teki terör örgütü HTŞ Ankara-Şam görüşmesinden rahatsız oldu
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El Kaide terör örgütünün Suriye kolu Nusra Cephesi olarak bilinen Hayat Tahrir El Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed El Joulani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye ile Türkiye arasında devam eden müzakerelere değinen bir video yayınlayarak görüşmelerden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed el-Colani, Türkiye’nin Suriye ile normalleşme girişimlerini “U dönüşü” diye nitelendirerek “Şam'a ulaşıp hükümeti devirene kadar mücadeleye devam edeceklerini” söyledi.

HTŞ lideri, taraftarlarını hem yakınları hem de rakipleri tarafından hayal kırıklığına uğratmaları konusunda uyardı ve "Kendimizi önümüzdeki büyük günlere hazırladık, gelin." dedi.

El-Colani, HTŞ için "Yepyeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız ve Suriye rejimi ile Rus müttefiki ile Türk tarafı arasındaki görüşmeler hedeflerimizde ciddi bir sapma oluşturdu" dedi.

HTŞ lideri, Suriye'nin kuzeyindeki silahlı grupları "mevcut tehdide karşı koymak" için HTŞ ile birleşik bir cephe oluşturmaya çağırdı.

“Şam'a ulaşıp rejimi devirene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyen el-Colani, Suriye hükümetine seslenerek, “Sevinmeyin, çünkü kalanlar gidenlerden çok daha fazla; sonunuz yaklaşıyor” ifadesini kullandı.

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1950
3.01.2023 16:48
Ne yapsın adam, bizi niye kandırdınız diye düşünüyor ???  
 
Öfkeli Filozof
3.01.2023 16:31
Herşey ayağımıza dolanıyor, bu uğursuzluk acep nedendir?  
 
rahatsız
3.01.2023 16:18
hayrola yalama sakallı sana ne  
 
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