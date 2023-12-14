Şampiyonlar Ligi lideri belli oldu

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Şampiyonlar Ligi lideri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar içerisinde 4 kulübüyle yer alan İspanya lider konumda.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar içerisinde 4 kulübüyle yer alan İspanya lider konumda.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarından çıkan ve son 16’yı garantileyip yükselen futbol takımları şunlar oldu; Bayern Münih - Arsenal- Real Madrid - Manchester City- PSV - Leipzig - Kopenhag- Real Sociedad - Inter - Atletico Madrid – Lazio – Barcelona – Napoli -Porto -PSG - B.Dortmund.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kuraların 18 Aralık Cuma günü yapılacağı açıklandı.
Avrupa’da, UEFA‘nın futbol müsabakalarına katılma hakkı olan 53 ülke arasındaki, 45 ülke Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, 8 ülkenin toplam 16 takımı, son 16’ya kaldı.
Son 16’ya kalan takımlar içerisinde; Atletico Madrid, Barcelona, Real Socıedad ve Real Madrid olmak üzere 4 kulüple, en fazla takım gönderen ülke İspanya oldu. ardından ikinci sırayı 3’er takımıyla paylaşan ve son 16’ya kalan Almanya ve İtalya oldu. Almanlar; Bayern Münih, B.Dortmund ve Leipzig ile İtalyanlar; Napoli, İnter ve Lazio ile yollarına devam edecekler.
4. sırada ise İngilizler var. İki takımıyla; Manchester City ve Arsenal ile. Ardından 5. Sırayı ise birer takımıyla Şampiyonlar Ligi’ne devam eden 4 ülke var. Bunları, Hollanda, Portekiz, Fransa ve Danimarka temsil ediyor. Bu ülkelerin takımlarıda; PSV, Porto, PSG ve Kopenhag kulüplerinden oluşuoyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli 3 turnuvanın 1 numaralısı olan kupada, son 16 turunun ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Bu turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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